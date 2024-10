Pokémon TCG Pocket Deck Tier-List - Die besten Decks im Überblick

Die besten Leihdecks von Pokémon TCG Pocket im Ranking.

In dem Mobile-Game Pokémon Sammelkartenspiel Pocket sammeln wir nicht nur digitale Pokémon-Karten, wir kämpfen auch mit ihnen. Dafür nutzen wir Decks mit je 20 Karten. Diese können wir selbst aus unserer Sammlung zusammenstellen, oder aber wir nutzen vorgefertigte Decks, die sogenannten Leihdecks. Aber welche davon lohnen sich wirklich? Wir haben die besten Leihdecks in einer Tier-List gerankt.

Kleiner Hinweis vorab: Decks werden erst nach Teil 6 des Kampf-Tutorials freigeschaltet. Die Kämpfe selbst sind ab Account-Level 3 verfügbar.

Das steckt hinter der Tier-List: In der Tier-List sind die Decks in den Kategorien S bis D eingeteilt. Während Kartendecks unter S zu den Besten zählen, nimmt die Bewertung mit jeder Kategorie ab. Die schlechtesten Decks sind daher unter D zu finden. Damit gilt: S > A > B > C > D