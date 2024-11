Pokémon TCG Pocket - Aktuelles PvP-Event sorgt für Ärger und Frust in der Community: 'Nur Mewtu und Pikachu.. ich bin so gelangweilt!'

Aktuell fühlt sich das PvP-Erlebnis in Pokémon TCG Pocket besonders schmerzhaft an.

In Pokémon TCG Pocket hat gerade das erste Emblem-Event begonnen, in dem ihr für diverse Belohnungen PvP-Matches austragen und gewinnen müsst. Hier wird zum Unmut einiger Spieler*innen auch klar, dass sich innerhalb einer Woche nach der Veröffentlichung des Sammelkartenspiels für mobile Geräte bereits eine erste Meta etabliert hat.

Neues PvP-Event frustriert die Spieler*innen: „Es ist hart da draußen, Leute“

Auf Reddit macht User rickyjones75 dem eigenen Ärger unter diesem Thread Luft:

Das Meme zeigt, dass gerade bestimmte Decks die PvP-Meta von Pokémon TCG Pocket dominieren und dadurch wenig Freiraum für eigene Experimente lassen.

Insbesondere die Decks mit den folgenden Star-Karten stellen aktuell ein Problem dar:

Pikachu-ex

Mewtu-ex

Glurak-ex und Lavados-ex

Starmie-ex

Von den Problemen, die Starmie-ex auf der gegnerischen Seite verursacht, haben wir bereits in diesem Artikel berichtet:

User rickyjones75 scheint einen Nerv getroffen zu haben, da sich in den Kommentaren viel Zuspruch findet. So zum Beispiel von User Teflondon_, der in drei von fünf Spielen Pikachu-ex- oder Mewtu-ex-Decks begegnet. Aber auch für maxicoos ist das PvP-Event schmerzhaft, da er oder sie in zehn Spielen lediglich eine einzelne Runde gewonnen hat.

Übrigens findet auch Porenta kurz Erwähnung. Für manche Spieler*innen sei es die perfekte Lösung gegen die aktuellen Meta-Decks. Für Early_Monk ist klar: Er oder sie möge Porenta, weil unabhängig vom Ausgang eines Matches dieses zumindest schnell vorbei sei.

Was Porenta genau ausmacht, erklärt euch Kollegin Annika in diesem Artikel:

User zipperzapper ist hingegen einfach froh darüber, dass Aufgeben ebenfalls für die Teilnahme am Event zählt. Autsch.

Darum geht’s im Emblem-Event

Wie lange dauert das Event? Vom 7. November bis zum 28. November 2024 bis um 06:59 Uhr.

Das Emblem-Event erinnert an Ranked-Modi aus anderen Spielen. Ihr könnt in PvP-Machtes gegen andere Spieler*innen antreten und dadurch Belohnungen sammeln. Allen voran sind die Embleme, die ihr auf eurem Profil ausstellen könnt, um euer Können zu beweisen.

Vom Teilnahme- bis zum Gold-Emblem gibt es unterschiedliche Belohnungen für eure Teilnahme am aktuellen PvP-Event in Pokémon TCG Pocket.

Ihr benötigt die folgende Anzahl Siege, um die jeweiligen Embleme freizuschalten:

1 Sieg: Teilnahme–Emblem

Teilnahme–Emblem 5 Siege: Bronze–Emblem

Bronze–Emblem 25 Siege: Silber-Emblem

Silber-Emblem 45 Siege: Gold-Emblem

Um Belohnungen im Rahmen des Events freizuschalten, müsst ihr aber nicht immer zwingend gewinnen. Sanduhren bekommt ihr schon durch die Teilnahme am Event, für Funkelstaub müsst ihr hingegen auch wieder Matches gewinnen.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Habt ihr schon ins Emblem-Event reingeschaut und wie erlebt ihr die Meta bis jetzt?