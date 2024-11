Pokémon TCG Pocket-Kämpfe haben mehr als nur ein Zeitlimit - passt ihr nicht auf, kommt es zum Unentschieden

Neben dem sichtbaren Zeitlimit gibt es in Pokémon TCG Pocket auch ein unsichtbares Rundenlimit.

Pokémon TCG Pocket ist mittlerweile seit einigen Wochen in den App Stores verfügbar, was genug Zeit für die Spieler*innen ist, um eigene kreative Decks zu erstellen. Einige Taktiken setzen darauf, dass sich die Kartenduelle in die Länge ziehen. Solche Matches werden allerdings nicht nur durch ein Zeitlimit eingegrenzt, sondern auch durch ein zusätzliches, unsichtbares Rundenlimit, das nun entdeckt wurde.

So viele Runden kann ein PvP-Match maximal dauern, bis es zum Unentschieden kommt

Auf Reddit teilt User matthewormatt einen Screenshot eines eigenen Kartenduells, um die maximale Rundenanzahl von Pokémon TCG Pocket für die Nachwelt festzuhalten:

Demnach kann ein PvP-Match maximal 30 Runden dauern. Wenn die 30 Runden ausgelaufen sind, das Zeitlimit von 20 Minuten pro Seite aber noch nicht, endet das Match in einem Unentschieden – und niemand kann sich einen Sieg oder die Belohnungen dafür einsacken. So wird zusätzlich verhindert, dass andere Spieler*innen sich zu lange Zeit lassen.

Übrigens: Anders als im ursprünglichen Sammelkartenspiel endet euer Spiel nicht, wenn ihr keine Karten mehr im Deck habt. Ihr müsst dann lediglich mit euren Handkarten und denen auf dem Spielfeld auskommen.

Was ist mit Matches außerhalb vom PvP-Modus? Hierzu finden wir leider keinen konkreten Fotobeweis, jedoch behauptet User pmacnayr, dass das Rundenlimit hier bei insgesamt 50 Runden liege. Das bestätigt zumindest die Aussage von User AvgBlue teilweise, laut der sein oder ihr Duell gegen den CPU 33 Runden gedauert habe.

Dieses Deck reizt das Rundenlimit aus

Wenn ihr euch fragt, wie manche Spieler*innen überhaupt auf 30 lange Runden in einem Match kommen, dann empfehlen wir euch einen Blick in das Deck von Thread-Ersteller*in matthewormatt.

User matthewormatt baut zum Beispiel auf eine Strategie, die durch die vielen Statuseffekte vor allem auf Zeit setzt. So paralysiert Arktos das gegnerische Pokémon mit einem Angriff und verhindert, dass es im Zug danach eine Aktion ausführen kann. Im Hintergrund sorgt Hypno dafür, dass die gegnerischen Pokémon schlafen und für alle Fälle hat User matthewormatt noch ein Aerodactyl dabei, das andere aktive Pokémon wieder zurück ins Deck mischen kann.

Eine Strategie mit so vielen Zusatzeffekten kann nicht nur an den Nerven der Gegner*innen zehren, sondern auch am Rundenlimit.

Habt ihr in Pokémon TCG Pocket schon einmal das Rundenlimit erreicht oder waren eure Kämpfe bisher immer schneller vorbei?