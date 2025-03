"Wie so ein billiges Teil von einem Bürostuhl": Diese Pokémon TCG Pocket-Karten können wir einfach nicht mehr sehen

Diese Karten wollen wir in Pokémon TCG Pocket nie wieder ziehen!

"Och nö, nicht schon wieder", habt ihr beim Anblick so mancher Karte in Pokémon TCG Pocket sicher schon häufiger gesagt. Da will man das letzte noch fehlende Pokémon oder wenigstens eine schicke Spezialkarte aus dem Pack ziehen und wer kommt um die Ecke? Na klar, die olle 1 oder 2 Diamanten-Flunder, von der man schon ein ganzes Dutzend gesammelt hat. Aber gut, solche Enttäuschungen sind Teil des Sammelkartenspiels, genauso wie lästige Kämpfe gegen Celebi EX-Decks oder der Tatsache, dass jede Aktion im Spiel gefühlte Ewigkeiten benötigt.

Heute wollen wir euch aber einmal die Karten zeigen, die uns mittlerweile so richtig auf die Palme bringen und die wir aus diversen Gründen einfach nicht mehr sehen können.

Wie so ein billiges Bürostuhlteil von Amazon

Starten wir mit Poké-Expertin Linda, die sich ein ganz spezielles Exemplar aus der vierten Generation herausgesucht hat.

Linda: "Bronzel sieht aus wie ein random Bauteil, das irgendwann mal aus jedem billigen Amazon-Bürostuhl fällt und dann nicht mehr zugeordnet werden kann. Einfach Augen an die kleine Metallscheibe geklebt und fertig ist das "Pokémon" – sorry, so einfach geht's dann doch nicht, ein bisschen mehr Kreativität beim Design darf es dann schon sein."

Da kann ich Linda nur zustimmen. Bronzel ist mir definitiv schon einmal aus einem Bürostuhl gefallen.

Vom Glück verlassen und vermöbelt

Kollegin Annika ist weniger vom Design einer Karte genervt als vielmehr davon, dass sie von einem Pokémon in Kämpfen ganz besonders oft vermöbelt wird.

Annika: "Ich bin von Starmie ex genervt, weil es das Pokémon ist, das mir in den Kämpfen am meisten Schwierigkeiten bereitet und ich selbst noch nicht das Glück hatte, es zu ziehen. Ich bekomme von Starmie also nur einen drauf und kann selbst damit nicht austeilen."

Ich mag Starmie EX ja sehr, was vielleicht daran liegt, dass ich mit einem Starmie EX-Deck kämpfe. Sorry...!

Drop-Events des Grauens

Basti ist vor allem von Promokarten genervt, die bei Drop-Events einfach nicht erscheinen wollen.

Basti: "Die Karten, die mich am meisten nerven, sind die Promokarten aus Drop-Events. Wenn ich einfach nur ein zweites Turtok möchte und zum gefühlt zwanzigsten Mal ein Evoli nach dem Kampf aus dem Pack ziehe, dann ist das einfach nur übel."

Die Promokarte von Turtok ist richtig klasse. Erscheint sie aber ewig nicht, kann das ganz schön nerven.

Wer hat sich das Viech bitteschön ausgedacht?

Rae kann wiederum eine der am häufigsten gezogenen Karten aus "Kollision von Raum und Zeit" einfach nicht mehr sehen.

Rae: "Dieses Viech, das einfach nur ein Stein mit einer gigantischen roten Nase ist, kann ich einfach nicht mehr sehen. Wer hat sich das denn bitte ausgedacht?"

Nasgnet hab ich mit seiner roten Steinnase auch einmal zu oft aus den Packs gezogen.

Wie ein Bild von Wassily Kandinsky auf Wish bestellt

Meine Karte des Grauens will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten.

Dennis: "Wenn TCG Pocket eine Sache ganz fantastisch macht, dann sind es die tollen Designs der Spezialkarten. Die mit großem Abstand schlimmste im ganzen Spiel war auch zugleich meine erste, die ich aus dem "Kollision von Raum und Zeit"-Set gezogen habe. Wer oder was in aller Welt ist denn bitteschön Kryppuk?

Erinnert ihr euch noch an die Bilder von Wassily Kandinsyk, die in den 90er-Jahren in jeder zweiten Arztpraxis hingen? Wenn ich mir heutzutage eine schlechte Kopie seiner Werke auf Wish bestelle, dann kommt wahrscheinlich dieser Farbmatsch dabei heraus."

Das waren die Karten aus TCG Pocket, die wir mit Abstand am nervigsten finden. Aber wie schaut es bei euch aus. Welches Design findet ihr so richtig schlimm, welche Karte habt ihr schon einmal zu oft gezogen oder welches Pokémon stört euch aus einem ganz anderen Grund?

Schreibt uns eure nervigsten Karten gerne in die Kommentare. Wir sind schon sehr gespannt!