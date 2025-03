Na endlich, Pokémon TCG Pocket ändert kontroverse Tausch-Funktion radikal - Entwickler will alles besser machen und wirft Tausch Tokens aus dem Spiel

Pokemon TCG Pocket nimmt entscheidende Änderungen am Tausch-Feature vor.

Na bitte, es geht doch. Nachdem das Tausch-Feature in Pokémon TCG Pocket von der Community stark kritisiert wurde, lenkt Entwickler Dena nun endlich ein und stellt eine Lösung für das Problem vor. Tausch-Tokens werden komplett entfernt – aber nicht sofort. Alle wichtigen Infos zu den Änderungen fassen wir hier für euch zusammen.

Die Kurzfassung mit den wichtigsten Infos im Überblick:

Die lange Fassung: TCG-Entwickler Dena hat auf seinen Social-Media-Kanälen vor wenigen Stunden ein neues Statement zur Tausch-Funktion veröffentlicht und erklärt, was sich in Zukunft ändern soll:

Statement zur Tausch-Funktion und den ab Herbst 2025 geltenden Änderungen in Pokemon TCG Pocket.

Das Ganze einmal übersetzt:

Was passiert mit den Tausch-Tokens, die ich bereits besitze? Die werden mit dem Update automatisch in Sternenstaub umgewandelt.

Wann kommt das Update mit diesen Änderungen? Kleiner Wermutstropfen an dieser Stelle: Die Änderungen werden nicht sofort eingeführt, sondern kommen erst Ende Herbst 2025 ins Spiel. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt.

Kurzer Rückblick, das kritisieren Fans am aktuellen Tausch-Feature: Der Tausch von Sammelkarten ist aktuell an zahlreiche Regeln und Einschränkungen gebunden, die in der Community nicht gerade auf Gegenliebe stoßen.

Viele Fans stören sich dabei insbesondere an den Tausch-Marken. Denn einerseits benötigt ihr gerade für den Tausch von seltenen Karten extrem viele Tokens. Andererseits ist es aufwendig, überhaupt an große Token-Mengen zu kommen, da ihr hierfür wiederum unverhältnismäßig viele Duplikate eurer Karten eintauschen bzw. aufopfern müsst. Kurzum: Für viele ist die Tausch-Funktion unfair und viel zu teuer.