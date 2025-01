Absoluter Sammelwahnsinn: Pokémon TCG Pocket-Spieler hat seit der Veröffentlichung jeden Tag die maximale Menge Geld ausgegeben und besitzt jetzt über 50.000 Karten

Ein Spieler hat mehr als das hundertfache der aktuell sammelbaren Karten in Pokémon TCG Pocket.

Bei Pokémon TCG Pocket geht es in erster Linie um das Sammeln von Karten, wobei ihr mit ihnen auch spannende Duelle mit anderen Spieler*innen bestreiten könnt. Wenn ihr seit dem Release Packungen öffnet, solltet ihr schon einen Großteil der ersten zwei Sets Unschlagbare Gene und Mysteriöse Insel besitzen.

Durch die Natur des Päckchen-Öffnens gesellt sich ein Glücksspielfaktor ins Mobile-Game. Ihr müsst dafür ähnlich wie bei anderen Spielen mit Gacha-Elementen nicht unbedingt Geld ausgeben, um Spaß zu haben, könnt den Sammelprozess mit Echtgeld aber verschnellern.

Spieler bringt die Sammlung in Pokémon TCG Pocket auf 50.000 Karten

Was genau die Gründe dafür sind, die Hajime Syacho dazu bewegt haben, extrem viel Geld in Pokémon TCG Pocket zu investieren, sind unklar. Durch Syachos Tätigkeit als Content Creator könnte es jedoch an seiner Arbeit liegen.

Syacho hat über X am 19. Januar 2025 einen Meilenstein zu Pokémon TCG Pocket geteilt.

Syacho hat nach 2,5 Monaten über 50.000 virtuelle Karten gesammelt.

Wenn ihr kein oder nur wenig Geld ins Spiel investiert habt, dürfte die Zahl weit von eurer eigenen Sammlung abweichen. So besitze ich zum Beispiel knapp 1.900 Karten, weil ich seit Release beinahe täglich die kostenlosen Boosterpackungen öffne und den Premium-Pass das dritte Mal in Folge gekauft habe. Spieler*innen ohne Premium-Pass berichten von etwa 1.000 bis 1.300 Karten in ihrer Sammlung.

Wie ist das möglich?

Wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, ist Syacho an die vielen Karten über die Ausgabe von Echtgeld gekommen. Die Menge, die er dabei ausgegeben hat, ist komplett absurd. Und zwar hat der Creator laut eigener Angabe im Tweet jeden Tag die maximal mögliche Menge an PokéGold gekauft.

Pokémon TCG Pocket lässt euch pro Tag maximal 720 PokéGold ausgeben, um die Wartezeit zum Öffnen der Packungen zu verkürzen. Das sind immer noch über 100 Euro, die ihr pro Tag ins Spiel stecken könnt. Wenn die Angabe von Syacho stimmt, ergeben Berechnungen, dass er seit Release über 6.800 Euro (umgerechnet von 7.200 US-Dollar) in Pokémon TCG Pocket investiert hat.

Durch Syachos Arbeit als Content Creator wird sich das investierte Geld ins Spiel für ihn finanziell wohl lohnen. Zumindest hat er auf seinem Zweitkanal, der sich um Videospiele dreht, schon diverse Videos zu Pokémon TCG Pocket veröffentlicht.

Abseits davon macht das immense Investment ins Spiel keinen Sinn. Um an alle Karten der ersten zwei Sets zu kommen, ist deutlich weniger Geld nötig. Fleißige Sammler*innen könnten auch schon jetzt ohne Geld ein Exemplar aller 405 Karten besitzen.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Könnt ihr euch vorstellen, Geld für Pokémon TCG Pocket auszugeben oder habt ihr das vielleicht schon gemacht?