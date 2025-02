"Wir haben es eingesehen" - Pokémon TCG Pocket-Entwickler veröffentlicht Statement zum stark kritisierten Tausch und will das Feature in Zukunft verbessern

Das Tauschsystem in TCG Pocket soll in Zukunft verbessert werden.

Anfang der Woche ist die langersehnte Tausch-Funktion für Pokémon TCG Pocket freigeschaltet worden. Doch ganz so einfach wie in unserer Kindheit ist es nicht, Pokémonkarten mit unseren Freund*innen hin- und her zu tauschen.

Was ist das Problem? Das Feature ist aktuell an zahlreiche Regeln und Einschränkungen gebunden, die in der Community nicht gerade auf Gegenliebe stoßen.

Viele Fans kritisieren insbesondere die Tausch-Marken. Denn einerseits benötigt ihr gerade für den Tausch von seltenen Karten extrem viele Tokens. Andererseits ist es aufwendig, überhaupt an große Token-Mengen zu kommen, da ihr hierfür wiederum unverhältnismäßig viele Duplikate eurer Karten eintauschen bzw. aufopfern müsst. Kurzum: Für viele ist die Tausch-Funktion unfair und viel zu teuer.

Wie der Tausch in TCG Pocket aktuell funktioniert, erklären wir euch in diesem ausführlichen GamePro-Artikel:

Statement zur Tausch-Funktion in Pokémon TCG Pocket

Dazu haben Entwickler DeNa und The Pokémon Company auf dem offiziellen Twitter-/X-Kanal nun ein Statement veröffentlicht:

Im Post bedanken sich die Verantwortlichen zunächst für das zahlreiche Feedback aus der Community zur jüngst veröffentlichten Tauschfunktion. Dabei erklären sie, dass die von vielen Fans stark kritisierten Item-Anforderungen und -Einschränkungen hauptsächlich implementiert wurden, um einen möglichen Missbrauch des Features zu verhindern, etwa durch Bots oder das Nutzen mehrerer unterschiedlicher Accounts. Ziel sei gewesen, eine Balance zwischen Sammelspaß und Fairness zu schaffen.

Der Entwickler räumt im gleichen Atemzug ein, dass man eingesehen habe, dass einige dieser speziellen Tauschregeln und -Einschränkungen, Spieler*innen daran hindern würden, das Tauschen so zu genießen, wie es ursprünglich angedacht gewesen sei.

Deshalb suche das Entwicklerteam gerade aktiv nach Wegen und Möglichkeiten, das Tauschen zu verbessern und die Kritik und Sorgen aus der Community aus dem Weg zu räumen.

Konkrete Änderungen am Tauschfeature nennt der Entwickler bislang aber nicht. Immerhin verspricht DeNa, dass man in Zukunft verschiedenste Möglichkeiten anbieten werden, um an die begehrten Tausch-Tokens zu gelangen, etwa durch mehrere Events.

Seit dem 30. Januar könnt ihr in TCG Pocket im Zuge der neuen Erweiterung 'Kollision von Raum und Zeit' (A2)" außerdem zwei neue Booster-Packs aufreißen. Diese bringen nicht nur zahlreiche neue Karten mit sich, sondern auch zusätzliche Kampfherausforderungen, Secret-Missions und mehr.

Wie findet ihr das Tauschsystem in Pokémon TCG Pocket und was sind eure Verbesserungsvorschläge?