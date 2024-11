Pokémon TCG Pocket Tier-List - Die stärksten Karten des Sammelkartenspiels

Hier findet ihr die stärksten Pokémon-Karten für Kämpfe in TCG Pocket.

In Pokémon Sammelkartenspiel Pocket sammeln wir nicht nur Karten, wir basteln damit auch Decks und Kämpfen gegen KI oder echte Gegner. Um mit drei Punkten erfolgreich aus einem Match zu gehen, ist nicht nur Taktik wichtig, sondern natürlich auch starke Karten.

Hohe KP (Gesundheit) und starke Attacken sind aber nicht alles. Einige Pokémon besitzen auch Fähigkeiten einsetzen oder können Statusveränderungen hervorrufen. Auch das Verhältnis zwischen Energiekosten und Angriffsstärke entscheidet über Sieg oder Niederlage.

Um bei hunderten von Karten auch ja die Besten auszuwählen, haben wir sie in einer Tier-List übersichtlich zusammengefasst. So könnt ihr euch je nach Deck-Typ die entsprechenden Pokémon heraussuchen – oder beispielsweise über die Wunderwahl erspielen, falls ihr sie noch nicht besitzt.

Falls ihr die besten Leihdecks wissen wollt, haben wir auch dazu eine Tier-List:

Das steckt hinter der Tier-List: In der Tier-List sind die Karten in den Kategorien S bis D eingeteilt. Während Karten unter S zu den Besten weil Stärksten zählen, nimmt die Bewertung mit jeder Kategorie ab. Die hier "schlechtesten" Karten zählen im Bezug auf den kompletten Karten-Dex natürlich noch zu den guten Karten, bilden hier aber unter D das Schlusslicht. Damit gilt: S > A > B > C > D

Unterstützer- und Item-Karten betiteln wir extra, um sie besser von den Pokémon abzugrenzen.