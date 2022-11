Pokémon veröffentlicht mysteriöse Truhe, die den Fans Kopfzerbrechen bereitet

The Pokémon Company hat eine neue Webseite veröffentlicht, die den Fans ein großes Rätsel aufgibt. Auf der Homepage ist nämlich lediglich eine Art Schatztruhe zu sehen, die mit Münzen gefüllt ist. Die Fangemeinde spekuliert nun, welches Geheimnis hinter der mysteriösen Truhe stecken könnte.

Pokémon-Truhe gibt Rätsel auf

Auf Twitter verkündeten die Verantwortlichen erstmals die Existenz dieser Seite. Der Tweet wurde mit einer Sanduhr und der Uhrzeit "6:00 AM PT" veröffentlicht, was umgerechnet 14:00 Uhr unserer Winterzeit entspricht. Außerdem spielt die Zahl "000" wohl eine Rolle:

In der oberen linken Ecke des Bildschirms ist jedoch nicht mehr die dreistellige "000" zu sehen, sondern eine andere zufällige Zahl. Je höher die Zahl ist, desto mehr Goldmünzen scheinen sich innerhalb der Schatztruhe zu befinden, die aus drei unterschiedlichen Perspektiven angesehen werden kann.

Was könnte die Lösung sein? Mehrere Fans erwägen eine neue Pokémon-Enthüllung für Pokémon Karmesin & Purpur hinter dem Rätsel. Im Mobile-Ableger Pokémon GO ist nämlich ein neues mysteriöses Pokémon aufgetaucht, dessen Existenz sich niemand erklären kann. Es sieht nämlich so aus, als würde das Pokémon eines der Münzen aus der Schatztruhe auf dem Rücken tragen.

Andere vermuten, dass die Truhe selbst ein neues Pokémon aus Karmesin & Purpur sein könnte, ähnlich zu den Fake-Truhen aus Videospielen wie Dark Souls.

Neue Einblicke aus der Welt von Pokémon Karmesin & Purpur gibt es im neuen Trailer:

0:30 Pokémon Karmesin & Purpur - Trailer zeigt, wie ihr mit den Legendarys durch die Welt gleitet, klettert und schwimmt

Mögliche Verbindung zu Pokémon GO-Event

Doch möglicherweise steht die Truhe gar nicht mit der neunten Spielegeneration in Verbindung, sondern lediglich mit einem neuen Event in Pokémon GO. Die Münzen aus der Truhe kommen nämlich im Mobile-Ableger vor.

Das nächste große Event für Pokémon GO wäre der Community Day am 12. November 2022, der ganz im Zeichen von Teddiursa steht. Es bleibt also abzuwarten, ob das Rätsel bis zum Community Day von Pokémon GO oder zum Release von Pokémon Karmesin & Purpur am 18. November 2022 aufgelöst wird. Wir dürfen gespannt sein, was sich hinter der Schatzkiste verbirgt.

Was denkt ihr: Was könnte hinter der mysteriösen Pokémon-Truhe stecken?