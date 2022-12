Pokémon Karmesin und Purpur läuft technisch alles andere als rund, aber nicht nur Bugs und Glitches zählen zu den Hauptproblemen des Open World-Abenteuers. Das größtenteils repetitive und einfallslose Design der Storymissionen schmälert den Spielspaß zusätzlich. Das lässt die Frage aufkommen, ob eine offene Spielwelt einen wirklichen Mehrwert bietet oder ob die Pokémon-Reihe in Zukunft nicht lieber zum altbewährten linearen Aufbau zurückkehren sollte.



Genau das wollten wir vor einigen Tagen in einer Umfrage von euch wissen. Nun sind die Ergebnisse dieser Umfrage da – und es gibt einen klaren Favoriten.

Open World oder linear? Das wünscht ihr euch für die 10. Pokémon-Generation

Ich wünsche mir erneut eine Open World, aber verbessert (66%, 1.486 Abstimmungen)

Ich wünsche mir die lineare Welt zurück (28%, 642 Abstimmungen)

Ist mir egal, Hauptsache Pokémon (6%, 136 Abstimmungen)

Abstimmungen Gesamt: 2.264

Karmesin/Purpur schmälert Open World-Lust nicht: 66% der GamePro-User*innen, die in unserer Umfrage abgestimmt haben, wünschen sich für den Karmesin und Purpur-Nachfolger also eine offene Spielwelt zurück, die Game Freak dabei natürlich gehörig verbessern sollte. Eine abwechslungsreichere Hauptgeschichte wäre unserer Meinung nach dabei ebenso wünschenswert wie eine saubere Technik und schönere visuelle Gestaltung der Welt. Wie viel besser Karmesin/Purpur aussieht, wenn es in 60 fps läuft, sehr ihr beispielsweise hier:

9 1 Mehr zum Thema Pokémon Karmesin/Purpur sieht richtig gut aus, wenn es mit 60 fps läuft

In unserem Testvideo beleuchten wir die Stärken und Schwächen des neuen Pokémon genauer:

10:00 Pokémon Karmesin & Purpur - Test-Video zum ersten Open-World-Pokémon

Und Wie seht ihr das? Hier einige Stimmen aus der Community:

ScarryNator: "Bitte bitte bei der Open World bleiben, dadurch hab ich viel mehr Spass an dem Game. Da ich entscheiden kann was ich tue :) Und vor allem bitte am Koop Feature festhalten :) Nur grafische sollte sich endlich mal etwas tun :)"

Tenograd: "Ich hab schon so meine 60 Std. im Spiel und ja definitiv ist ne Open World die richtige Richtung für Pokemon. Lineare Spiele sind bei den neueren Spielen viel zu easy. Das Spiel kam mir daher fordernder als Schwert vor. Open World mit guter Technik, aber insgesamt geht die Reihe mit Arceus und Purpur Karmesin in die richtige Richtung spielerisch. Wenn jetzt nur noch die Director mal technisch zugeben, dass sie keinen Plan mehr haben und junges Blut vorlassen sollte es sehr gut werden."

Testcheck-Fan: "Das Ding ist, dass ich erst jahrelang eine Open World wollte und als ich sie dann endlich bekam merkte ich, dass ich eigentlich gar keinen Bock habe sie wirklich zu erkunden und lieber weiterhin wie gewohnt von Arena zu Arena ziehe. :D Hab daher mal mit "Mir egal" abgestimmt."

Den GamePro-Test zu Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr hier nachlesen.

Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Verbesserungen ihr euch für den nächsten Teil konkret wünscht (angenommen Gen. 10 setzt tatsächlich wieder auf eine Open World).