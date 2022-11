In Karmesin/Purpur haben Pokémon und NPCs einen Hang zum Abstürzen

Die neunte Pokémon-Generation wurde mit Pokémon Karmesin & Purpur eingeläutet. Trotz der technischen Schwierigkeiten hat sich das Spiel bislang über zehn Millionen Mal verkauft. Viele der Bugs stören den Spielfluss und sorgen für Frust bei der Fangemeinde, doch es gibt auch Bugs, die uns eher belustigen als stören.

Pokémon und NPCs stürzen sich in den Abgrund

Was ist passiert? Eine Pokémon-Spielerin hat einen Clip in den sozialen Medien hochgeladen, in dem zu sehen ist, wie sich Nemila langsam einer Kante nähert. Sie rutscht immer weiter in Richtung Abgrund und verliert irgendwann völlig den Halt:

Es ist leider nicht zu sehen, ob Nemila nach dem Absturz wieder durch Teleportation nach oben befördert wird oder für immer im Abgrund versauert. Doch nicht nur NPCs scheinen das Problem zu haben, auch Pokémon haben einen Hang dazu, sich in den Abgrund zu stürzen oder im See zu ertränken:

Die Clips zeigen Bugs, die weniger einen störenden Einfluss auf das Gameplay haben, sondern vielmehr zu unserer Belustigung beitragen. Denn vermutlich werden Nemila, Krokel und andere Pokémon nicht in die ewigen Abgründe verbannt werden.

Weitere GamePro-Artikel, in denen wir über technische Belange von Karmesin & Purpur berichten, findet ihr hier:

Karmesin/Purpur mit technischen Problemen

Im Gegensatz zu den sonstigen technischen Problemen sind die Sprünge der NPCs und Pokémon eher harmlos. Auch die Bildrate stürzt in Karmesin/Purpur des Öfteren ab. Zudem sorgt die Spielwelt mit ihren nachladenden Texturen und Objekten für Frust bei den Spieler*innen.

Auch in unserem GamePro-Test berichten wird darüber, mit welchen technischen Schwächen bei Karmesin und Purpur zu rechnen ist. Deshalb hat der Titel in der Wertung einen Abzug in der B-Note bekommen. Den kompletten Test zu Pokémon Karmesin & Purpur könnt ihr hier lesen.

Ist euch schon einmal ein ähnlicher Bug in Pokémon Karmesin & Purpur begegnet?