Wenn ihr in One Piece genau hinseht, findet ihr bei Ruffy immer die Zahl 56, doch wofür steht sie eigentlich?

Wir wissen nicht, ob Ruffy seine Vorliebe für die Zahl 56 selbst bemerkt. Der Community ist sie aber aufgefallen. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Zahlenmuster und Wortspiele sind in One Piece keine Seltenheit, weshalb die Community immer mal wieder überraschende Feststellungen macht. So wie diese hier von "Jihookmox", die zwar schon etwas älter ist, aber mit fortschreitender Handlung immer relevanter werden könnte:

Warum hat Ruffy häufig die Zahl 56 an seinen Klammoten oder in anderen Details bei sich?

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One Piece: Die Bedeutung der 56

Die Erklärung ist im Japanischen verankert. "56" lässt sich dort als "Go-Mu" lesen, wobei 5 für "Go" und 6" für "Mu" steht. "Gomu" ist das japanische Wort für Gummi – und damit die Grundlage von Ruffys Teufelsfrucht, der Gomu-Gomu-no-Mi.

Die Aussicht auf ein neues Crew-Mitglied?

Bei diesem "Zufall" bleibt es aber nicht. In der SBS-Rubrik (dem Frage-und-Antwort-Format in der Manga-Serie, über das Oda direkt mit der Leserschaft kommuniziert) wies ein Fan einmal darauf hin, dass die Teufelsfrucht-Namen der Strohhut-Piraten jeweils Zahlen von 1 bis 10 ergeben.

Ruffys Gomu-Gomu-Frucht ergibt dabei 5, 6, 5, 6.

Chopper steht mit der Hito-Hito-Frucht für 1, 10, 1 und 10.

Nico Robin weist mit der Hana-Hana auf 8, 7, 8 und 7 hin.

Brook hingegen mit der Yomi-Yomi auf 4, 3, 4, 3.

Einzig die Ziffern 2 und 9 fehlen damit in der Kette, weshalb der Fan vermutete, dass Bartholomäus Bär mit der Nikyu-Nikyu-Frucht ("Ni" für 2; "Kyu" für 9) zur Strohhutcrew stoßen könnte. Odas Antwort damals: "Was bin ich überrascht! [...] Kein Kommentar! Weiter!"

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Von "Go-Mu" zum Kopfgeld

Auf Reddit hat ein Fan vor Jahren diese Beobachtungen zu einer weiterreichenden Theorie über Ruffys finales Kopfgeld ausgebaut.

Piratenkönig Gol D. Roger besitzt ein Kopfgeld von 5.564.800.000 Berry – Ruffys Abschlusskopfgeld müsste diesen Wert anhand konventioneller Mangalogik eigentlich übertreffen, und auch dort müsste dann die 56 eine Rolle spielen.

Die Zahl 56 One Piece: Laut Fan-Theorie könnte Ruffys finales Kopfgeld das höchste aller Zeiten werden von Jasmin Beverungen

Mangaschöpfer Eiichiro Oda lässt sich gewohnterweise kaum etwas entlocken, wenn es um den Wahrheitsgehalt der Theorien rund um die Zahlenmuster geht.

Aber das ist ja auch irgendwo der Reiz der umfangreichen Welt des Piratenabenteuers. Die One Piece-Community wäre nicht die One Piece-Community, wenn sie nicht aus zwei einfachen Ziffern weitläufige Ideen stricken könnte.

Ist euch die 56 als Ruffy-Muster aufgefallen – und welche weitere Bedeutungen könnte die Zahl im Lauf der Story einnehmen?