Schüler darf seinen Nintendo 3DS und den Mario-Taschenrechner in einer Prüfung benutzen – schreibt eine 2+

Der Taschenrechner hat gute Dienste geleistet. (Bild: Koblizek361 auf Reddit)

Der Nintendo 3DS feiert gerade bei vielen jüngeren Leuten ein richtiges Comeback. In einer Schule werden sie beispielsweise als clevere Smartphone-Alternative benutzt. In einer anderen hat ein Schüler sogar einen Test damit erfolgreich absolviert.

Gute Noten dank Super Mario

Wir sind ehrlich: Wenn wir früher unseren (3)DS oder unsere PSP mit in die Schule genommen haben, dann nicht, um damit bessere Leistungen zu erzielen, sondern um heimlich ein bisschen zu zocken. Der Reddit-User "Koblizek361" kann tatsächlich beides tun.

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Wie er in einem Post erzählt, hat ihm eine seiner Lehrkräfte erlaubt, seinen Nintendo 3DS und den darauf installierten Mario-Taschenrechner in einer Prüfung im Fach Wirtschaft zu benutzen. Er schreibt, dass er tatsächlich eine 2+ damit erreicht hat.

Den Post findet ihr hier, wobei das Bild natürlich vor dem Test aufgenommen wurde und nicht währenddessen:

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Was ist der Mario-Taschenrechner? Im Grunde genau das, was der Name verspricht. Es ist eine Taschenrechner-Anwendung, die 2009 für den DS erschienen ist und auch auf dem 3DS genutzt werden kann.

Der Taschenrechner bietet allerdings zwei Besonderheiten. Erstens ist er vollgepackt mit typischen Mario-Soundeffekten, die jede Eingabe untermalen. Und zweitens bietet er einen nicht ganz ernst gemeinten Umrechner, mit dem man beispielsweise Menschenjahre in Hundejahre umrechnen kann.

Letzterer wurde für den Test vermutlich nicht genutzt, aber da ansonsten alle grundsätzlichen Funktionen eines Taschenrechners an Bord sind, kann die Anwendung natürlich auch zum Arbeiten genutzt werden.

In den Kommentaren sind die Leute vor allem erstaunt, dass die Lehrkraft so entspannt reagiert und den 3DS tatsächlich erlaubt. Oft sind nur bestimmte Modelle für Tests zugelassen, damit Schummeleien ausgeschlossen werden können.

Der 3DS könnte natürlich auch ganz einfach genutzt werden, um darauf Spickzettel oder Ähnliches zu speichern und dann während des Tests schnell einzusehen. Offenbar hat sich der User aber das Vertrauen seiner Lehrkraft erarbeitet und es auch nicht missbraucht.

Was haltet ihr davon? Hattet ihr den Taschenrechner auch auf eurem 3DS?