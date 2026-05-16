Hot Wheels-Fan findet geheimes "Schatzversteck" eines Mitarbeiters und offenbar ist das keine Seltenheit

Ein verdächtiges Geräusch in einem Laden hat einen Hot Wheels-Fan offenbar direkt zum Geheimversteck einer/eines dort Angestellten geführt. Wie sich herausstellt, ist das keine Seltenheit, sondern eher die Regel in einigen Geschäften.
Seltene Spielzeugautos unter dem Regal versteckt
Eigentlich klingt es ja nach einem ziemlich guten Plan, als Sammler*in von Spielzeugen wie eben Hot Wheels oder Actionfiguren einfach in einem Geschäft zu arbeiten, wo diese auch verkauft werden. So hat man immer als allererstes Zugriff auf neue Ware. Doof nur, wenn man sie während der Schicht nicht kaufen kann.
Was man in so einem Moment machen kann, hat der Reddit-User "j0sevallej0" kürzlich herausgefunden. In einem Post schreibt er, dass er auf dem Weg in die Spielzeugabteilung und zu den Hot Wheels war, als er einen Knall hörte und eine*n Mitarbeiter*in davonlief.
Er wartete kurz und untersuchte dann das Regal, von dem das Geräusch ausgegangen sein musste. Und tatsächlich: Versteckt unter dem Regal fand er gleich fünf Spielzeugautos, die wohl sonst kaum zu sehen gewesen wären.
Offenbar hat die Person dort ein kleines Geheimversteck eingerichtet und holt sich die Hot Wheels dann wieder ab, wenn ihre Schicht vorbei ist. Oder sie hat sie für eine Freundin oder einen Freund dort zur Seite gelegt. Der Finder hat das Versteck laut eigener Aussage übrigens nicht geplündert, sondern nur auf Reddit geteilt.
Den Post findet ihr hier:
Link zum Reddit-Inhalt
Ein Blick in die Kommentare zeigt, dass es sich dabei offenbar nicht um einen Einzelfall handelt. Mehrere User geben an, dass sie immer auch unter den Regalen nachschauen, weil dort so oft seltene Ware versteckt wird. Einer schreibt sogar, dass er mal Autos gefunden hat, die offenbar jahrelang dort herumlagen.
Natürlich müssen diese Verstecke nicht zwingend von Verkäufer*innen stammen. Es gibt offenbar auch Kund*innen, die seltene Hot Wheels irgendwo verstecken, um dann zurückzukommen, wenn sie genug Geld dafür haben.
Was haltet ihr davon? Werdet ihr ab jetzt auch unter den Regalen nach Schätzen suchen?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.