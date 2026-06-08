Pokopia-Fan nimmt Fossilien und kombiniert sie mal eben zu völlig neuen, seltsamen Pokémon

Frei nach Dr. Ian Malcom aus Jurassic Park gilt wohl auch in Pokémon Pokopia: "Das Leben ... äh, findet einen Weg". (© The Pokémon Company / octaffle via Reddit)

Auch gut drei Monate nach dem Release finden Pokémon-Fans noch immer neue Wege, ihren Spaß in Pokopia zu haben. So lässt das Spiel euch unter anderem euer eigenes Dorf gestalten und mit Pokémon bevölkern – darunter auch die Fossil-Pokémon über mehrere Generationen hinweg.

Im Pokopia-Subreddit hat sich "octaffle" in diesem Kontext zu Dr. Frankenstein aufgeschwungen und sich den "Doktortitel in Paläopokologie" auferlegt: octaffle kombinierte verschiedene Fossil-Köpfe und -Körper in Pokopia miteinander und baute so neun völlig neue Pokémon-Skulpturen.

Das Ergebnis hat mit korrekter Fossilrekonstruktion wenig zu tun, trifft den Nerv der Community aber umso genauer.

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

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Petra Fakt lässt grüßen

Fossilien in Pokopia sind nach Kopf- und Körperteilen aufgeteilt – eigentlich, um die jeweiligen Fossil-Pokémon der entsprechenden Generation in das eigene Dorf zu locken. Octaffle zweckentfremdet diese modulare Struktur für teils ungewöhnlich passende Fusionen.

Unter diesen Kombinationen befinden sich einige, die den Aerodactyl-Kopf auf "gewöhnliche" Vierbeiner-Fossilien verpflanzen - für die Kommentare im Beitrag eine der beliebtesten Ideen.

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Die Kombinationen lösten in den Kommentaren sofort Assoziationen zu Pokémon Schwert und Schild aus. Dort erlaubt die Wissenschaftlerin Petra Fakt, zwei Fossil-Hälften verschiedener Pokémon zu kombinieren – das Ergebnis sind vier neue, anatomisch fragwürdige Fossil-Pokémon wie Lecryodon oder Pescragon.

Dabei handelt es sich um Pokémon, die aus nicht zusammenpassenden Hälften bestehen und in der Community seither für ihren surrealen Charme bekannt sind.

Mehrere Kommentare machten genau auf diese Parallele aufmerksam und schlugen vor, octaffles Skulpturen könnten als Dekoration für diese Gen-8-Pokémon dienen, sollten sie jemals in Pokopia auftauchen.

Komplett abwegig ist das nicht, denn Leaks zufolge soll ein kommender DLC mehr als 100 neue Pokémon und fünf neue Gebiete hinzufügen – vielleicht ja auch mit neuen Fossilien.

Welche Fossil-Kombinationen würdet ihr in Pokopia am liebsten sehen?