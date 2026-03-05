Pokémon Pokopia-Pokédex: Alle Pokémon, die wir bisher im Spiel gefunden haben

In Pokémon Pokopia lassen sich 300 Taschenmonster blicken. Dieses Mal fangt ihr diese aber nicht, sondern fügt sie eurem kleinen Dorf hinzu, das ihr als Ditto aufbaut. Welche Pokémon ihr dabei finden könnt, fassen wir hier zusammen:
Pokédex in Pokopia: Das sind alle Pokémon
Guide noch in Arbeit: In der folgenden Auflistung haben wir aktuell 278 von 300 Pokémon gelistet und nach dem Nationaldex sortiert. Sobald wir die korrekte Dex-Nummer kennen, werden wir diesen Artikel aktualisieren.
Alle Pokémon der 1. Generation
- 0001 Bisasam
- 0002 Bisaknosp
- 0003 Bisaflor
- 0004 Glumanda
- 0005 Glutexo
- 0006 Glurak
- 0007 Schiggy
- 0008 Schillok
- 0009 Turtok
- 0016 Taubsi
- 0017 Tauboga
- 0018 Tauboss
- 0023 Rettan
- 0024 Arbok
- 0025 Pikachu
- 0026 Raichu
- 0035 Piepi
- 0036 Pixi
- 0037 Vulpix
- 0038 Vulnona
- 0039 Pummeluff
- 0040 Knuddeluff
- 0041 Zubat
- 0042 Golbat
- 0043 Myrapla
- 0044 Duflor
- 0045 Giflor
- 0046 Paras
- 0047 Parasek
- 0048 Bluzuk
- 0049 Omot
- 0050 Digda
- 0051 Digdri
- 0052 Mauzi
- 0053 Snobilikat
- 0054 Enton
- 0055 Entoron
- 0058 Fukano
- 0059 Arkani
- 0060 Quapsel
- 0061 Quaputzi
- 0062 Quappo
- 0063 Abra
- 0064 Kadabra
- 0065 Simsala
- 0066 Machollo
- 0067 Maschock
- 0068 Machomei
- 0069 Knofensa
- 0070 Ultrigaria
- 0071 Sarzenia
- 0074 Kleinstein
- 0075 Georok
- 0076 Geowaz
- 0079 Flegmon
- 0080 Lahmus
- 0081 Magnetilo
- 0082 Magneton
- 0083 Porenta
- 0088 Sleima
- 0089 Sleimok
- 0092 Nebulak
- 0093 Alpollo
- 0094 Gengar
- 0095 Onix
- 0100 Voltobal
- 0101 Lektrobal
- 0102 Owei
- 0103 Kokowei
- 0104 Tragosso
- 0105 Knogga
- 0106 Kicklee
- 0107 Nockchan
- 0109 Smogon
- 0110 Smogmog
- 0113 Chaneira
- 0114 Tangela
- 0122 Pantimos
- 0123 Sichlor
- 0125 Elektek
- 0126 Magmar
- 0127 Pinsir
- 0129 Karpador
- 0130 Garados
- 0131 Lapras
- 0132 Ditto
- 0133 Evoli
- 0134 Aquana
- 0135 Blitza
- 0136 Flamara
- 0137 Porygon
- 0142 Aerodactyl
- 0143 Relaxo
- 0147 Dratini
- 0148 Dragonir
- 0149 Dragoran
Alle Pokémon der 2. Generation
- 0155 Feurigel
- 0156 Igelavar
- 0157 Tornupto
- 0163 Hoothoot
- 0164 Noctuh
- 0167 Webarak
- 0168 Ariados
- 0169 Iksbat
- 0172 Pichu
- 0173 Pii
- 0174 Fluffeluff
- 0179 Voltilamm
- 0180 Waaty
- 0181 Ampharos
- 0182 Blubella
- 0183 Marill
- 0184 Azumarill
- 0185 Mogelbaum
- 0186 Quaxo
- 0187 Hoppspross (zeitlich limitiertes Event vom 09. bis 24. März)
- 0188 Hubelupf (zeitlich limitiertes Event vom 09. bis 24. März)
- 0189 Papungha (zeitlich limitiertes Event vom 09. bis 24. März)
- 0194 Felino
- 0196 Psiana
- 0197 Nachtara
- 0199 Laschoking
- 0200 Traunfugil
- 0203 Girafarig
- 0208 Stahlos
- 0212 Scherox
- 0214 Skaraborn
- 0236 Rabauz
- 0237 Kapoera
- 0239 Elekid
- 0240 Magby
- 0242 Heiteira
- 0246 Larvitar
- 0247 Pupitar
- 0248 Despotar
Alle Pokémon der 3. Generation
- 0255 Flemmli
- 0256 Jungglut
- 0257 Lohgock
- 0270 Loturzel
- 0271 Lombrero
- 0272 Kappalores
- 0278 Wingull
- 0279 Pelipper
- 0280 Trasla
- 0281 Kirlia
- 0282 Guardevoir
- 0296 Makuhita
- 0297 Hariyama
- 0298 Azurill
- 0303 Flunkifer
- 0311 Plusle
- 0312 Minun
- 0313 Volbeat
- 0314 Illumise
- 0316 Schluppuck
- 0317 Schlukwech
- 0324 Qurtel
- 0328 Knacklion
- 0329 Vibrava
- 0330 Libelldra
- 0331 Tuska
- 0332 Noktuska
- 0333 Wablu
- 0334 Altaria
- 0353 Zwirrlicht
- 0356 Zwirrklop
- 0359 Absol
- 0374 Tanhel
- 0375 Metang
- 0376 Metagross
Alle Pokémon der 4. Generation
- 0393 Plinfa
- 0394 Pliprin
- 0395 Impoleon
- 0401 Zirpurze
- 0402 Zirpeise
- 0408 Koknodon
- 0409 Rameidon
- 0410 Schilterus
- 0411 Bollterus
- 0415 Wadribie
- 0416 Honweisel
- 0422 Schalellos
- Östliches Meer
- Westliches Meer
- 0423 Gastrodon
- Östliches Meer
- Westliches Meer
- 0425 Driftlon
- 0426 Drifzepeli
- 0429 Traunmagil
- 0430 Kramshef
- 0438 Mobai
- 0439 Pantimimi
- 0440 Wonneira
- 0441 Plaudagei
- 0446 Mampfaxo
- 0447 Riolu
- 0448 Lucario
- 0462 Magnezone
- 0466 Elevoltek
- 0467 Magbrant
- 0470 Folipurba
- 0471 Glaziola
- 0475 Galagladi
- 0477 Zwirrfinst
Alle Pokémon der 5. Generation
- 0495 Serpifeu
- 0496 Efoserp
- 0497 Serpiroyal
- 0529 Rotomurf
- 0530 Stalobor
- 0531 Ohrdoch
- 0532 Praktibalk
- 0533 Strepoli
- 0534 Meistagrif
- 0568 Unratütox
- 0569 Deponitox
- 0570 Zorua
- 0571 Zoroark
- 0572 Picochilla
- 0573 Chillabell
- 0607 Lichtel
- 0608 Laternecto
- 0609 Skelabra
- 0610 Milza
- 0611 Sharfax
- 0612 Maxax
- 0636 Ignivor
- 0637 Ramoth
Alle Pokémon der 6. Generation
- 0656 Froxy
- 0657 Amphizel
- 0658 Quajutsu
- 0696 Balgoras
- 0697 Monargoras
- 0698 Amarino
- 0699 Amagarga
- 0700 Feelinara
- 0702 Dedenne
- 0704 Viscora
- 0705 Viscargot
- 0706 Viscogon
- 0714 eF-eM
- 0715 UHaFnir
- 0721 Volcanion
Alle Pokémon der 7. Generation
- 0722 Bauz
- 0723 Arboretoss
- 0724 Silvarro
- 0736 Mabula
- 0737 Akkup
- 0738 Donarion
- 0778 Mimigma
Alle Pokémon der 8. Generation
- 0813 Hopplo
- 0814 Kickerlo
- 0815 Liberlo
- 0819 Raffel
- 0821 Meikro
- 0822 Kranoviz
- 0823 Krarmor
- 0837 Klonkett
- 0838 Wagong
- 0839 Montecarbo
- 0845 Urgl
- 0848 Toxel
- 0849 Riffex
- Hoch-Form
Alle Pokémon der 9. Generation
- 0906 Felori
- 0907 Feliospa
- 0908 Maskagato
- 0921 Pamo
- 0922 Pamamo
- 0923 Pamomamo
- 0926 Hefel
- 0927 Backel
- 0935 Voltrel
- 0936 Voltrean
- 0937 Knarbon
- 0970 Lumispross
- 0971 Lumiflora
- 0978 Nigiragi
- Gebogene Form
- Gestreckte Form
- Hängende Form
- 0980 Suelord
- 0981 Farigiraf
- 0987 Grolldra
- 0988 Phandra
- 0989 Katapuldra
- 0999 Gierspenst
- 1000 Monetigo
Neben den oben genannten Pokémon gibt es auch noch besondere NPCs, die zwar ebenfalls Pokémon sind, aber keinen direkten Eintrag im Pokédex haben.
- Bauleiter Granforgita
- Chefkoch Schlaraffel
- DJ Rotom
- Meister Farbeagle
- Mooslaxo
- Professor Tangoloss
- Schlappchu
Das sind alle Pokémon, die ihr in Pokopia finden und zu eurem Dorf hinzufügen könnt. Die Lebenssimulation rund um die Taschenmonster ist jetzt exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich.
