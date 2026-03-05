Pokémon Pokopia-Pokédex: Alle Pokémon, die wir bisher im Spiel gefunden haben

Wir zeigen auch alle Pokémon, die ihr im Pokopia-Pokédex finden könnt.

In Pokémon Pokopia lassen sich 300 Taschenmonster blicken. Dieses Mal fangt ihr diese aber nicht, sondern fügt sie eurem kleinen Dorf hinzu, das ihr als Ditto aufbaut. Welche Pokémon ihr dabei finden könnt, fassen wir hier zusammen:

Pokédex in Pokopia: Das sind alle Pokémon

Guide noch in Arbeit: In der folgenden Auflistung haben wir aktuell 278 von 300 Pokémon gelistet und nach dem Nationaldex sortiert. Sobald wir die korrekte Dex-Nummer kennen, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Alle Pokémon der 1. Generation

0001 Bisasam

0002 Bisaknosp

0003 Bisaflor

0004 Glumanda

0005 Glutexo

0006 Glurak

0007 Schiggy

0008 Schillok

0009 Turtok

0016 Taubsi

0017 Tauboga

0018 Tauboss

0023 Rettan

0024 Arbok

0025 Pikachu

0026 Raichu

0035 Piepi

0036 Pixi

0037 Vulpix

0038 Vulnona

0039 Pummeluff

0040 Knuddeluff

0041 Zubat

0042 Golbat

0043 Myrapla

0044 Duflor

0045 Giflor

0046 Paras

0047 Parasek

0048 Bluzuk

0049 Omot

0050 Digda

0051 Digdri

0052 Mauzi

0053 Snobilikat

0054 Enton

0055 Entoron

0058 Fukano

0059 Arkani

0060 Quapsel

0061 Quaputzi

0062 Quappo

0063 Abra

0064 Kadabra

0065 Simsala

0066 Machollo

0067 Maschock

0068 Machomei

0069 Knofensa

0070 Ultrigaria

0071 Sarzenia

0074 Kleinstein

0075 Georok

0076 Geowaz

0079 Flegmon

0080 Lahmus

0081 Magnetilo

0082 Magneton

0083 Porenta

0088 Sleima

0089 Sleimok

0092 Nebulak

0093 Alpollo

0094 Gengar

0095 Onix

0100 Voltobal

0101 Lektrobal

0102 Owei

0103 Kokowei

0104 Tragosso

0105 Knogga

0106 Kicklee

0107 Nockchan

0109 Smogon

0110 Smogmog

0113 Chaneira

0114 Tangela

0122 Pantimos

0123 Sichlor

0125 Elektek

0126 Magmar

0127 Pinsir

0129 Karpador

0130 Garados

0131 Lapras

0132 Ditto

0133 Evoli

0134 Aquana

0135 Blitza

0136 Flamara

0137 Porygon

0142 Aerodactyl

0143 Relaxo

0147 Dratini

0148 Dragonir

0149 Dragoran

Alle Pokémon der 2. Generation

0155 Feurigel

0156 Igelavar

0157 Tornupto

0163 Hoothoot

0164 Noctuh

0167 Webarak

0168 Ariados

0169 Iksbat

0172 Pichu

0173 Pii

0174 Fluffeluff

0179 Voltilamm

0180 Waaty

0181 Ampharos

0182 Blubella

0183 Marill

0184 Azumarill

0185 Mogelbaum

0186 Quaxo

0187 Hoppspross (zeitlich limitiertes Event vom 09. bis 24. März)

0188 Hubelupf (zeitlich limitiertes Event vom 09. bis 24. März)

0189 Papungha (zeitlich limitiertes Event vom 09. bis 24. März)

0194 Felino

0196 Psiana

0197 Nachtara

0199 Laschoking

0200 Traunfugil

0203 Girafarig

0208 Stahlos

0212 Scherox

0214 Skaraborn

0236 Rabauz

0237 Kapoera

0239 Elekid

0240 Magby

0242 Heiteira

0246 Larvitar

0247 Pupitar

0248 Despotar

Alle Pokémon der 3. Generation

0255 Flemmli

0256 Jungglut

0257 Lohgock

0270 Loturzel

0271 Lombrero

0272 Kappalores

0278 Wingull

0279 Pelipper

0280 Trasla

0281 Kirlia

0282 Guardevoir

0296 Makuhita

0297 Hariyama

0298 Azurill

0303 Flunkifer

0311 Plusle

0312 Minun

0313 Volbeat

0314 Illumise

0316 Schluppuck

0317 Schlukwech

0324 Qurtel

0328 Knacklion

0329 Vibrava

0330 Libelldra

0331 Tuska

0332 Noktuska

0333 Wablu

0334 Altaria

0353 Zwirrlicht

0356 Zwirrklop

0359 Absol

0374 Tanhel

0375 Metang

0376 Metagross

Alle Pokémon der 4. Generation

0393 Plinfa

0394 Pliprin

0395 Impoleon

0401 Zirpurze

0402 Zirpeise

0408 Koknodon

0409 Rameidon

0410 Schilterus

0411 Bollterus

0415 Wadribie

0416 Honweisel

0422 Schalellos Östliches Meer Westliches Meer

0423 Gastrodon Östliches Meer Westliches Meer

0425 Driftlon

0426 Drifzepeli

0429 Traunmagil

0430 Kramshef

0438 Mobai

0439 Pantimimi

0440 Wonneira

0441 Plaudagei

0446 Mampfaxo

0447 Riolu

0448 Lucario

0462 Magnezone

0466 Elevoltek

0467 Magbrant

0470 Folipurba

0471 Glaziola

0475 Galagladi

0477 Zwirrfinst

Alle Pokémon der 5. Generation

0495 Serpifeu

0496 Efoserp

0497 Serpiroyal

0529 Rotomurf

0530 Stalobor

0531 Ohrdoch

0532 Praktibalk

0533 Strepoli

0534 Meistagrif

0568 Unratütox

0569 Deponitox

0570 Zorua

0571 Zoroark

0572 Picochilla

0573 Chillabell

0607 Lichtel

0608 Laternecto

0609 Skelabra

0610 Milza

0611 Sharfax

0612 Maxax

0636 Ignivor

0637 Ramoth

Alle Pokémon der 6. Generation

0656 Froxy

0657 Amphizel

0658 Quajutsu

0696 Balgoras

0697 Monargoras

0698 Amarino

0699 Amagarga

0700 Feelinara

0702 Dedenne

0704 Viscora

0705 Viscargot

0706 Viscogon

0714 eF-eM

0715 UHaFnir

0721 Volcanion

Alle Pokémon der 7. Generation

0722 Bauz

0723 Arboretoss

0724 Silvarro

0736 Mabula

0737 Akkup

0738 Donarion

0778 Mimigma

Alle Pokémon der 8. Generation

0813 Hopplo

0814 Kickerlo

0815 Liberlo

0819 Raffel

0821 Meikro

0822 Kranoviz

0823 Krarmor

0837 Klonkett

0838 Wagong

0839 Montecarbo

0845 Urgl

0848 Toxel

0849 Riffex Hoch-Form



Alle Pokémon der 9. Generation

0906 Felori

0907 Feliospa

0908 Maskagato

0921 Pamo

0922 Pamamo

0923 Pamomamo

0926 Hefel

0927 Backel

0935 Voltrel

0936 Voltrean

0937 Knarbon

0970 Lumispross

0971 Lumiflora

0978 Nigiragi Gebogene Form Gestreckte Form Hängende Form

0980 Suelord

0981 Farigiraf

0987 Grolldra

0988 Phandra

0989 Katapuldra

0999 Gierspenst

1000 Monetigo

Neben den oben genannten Pokémon gibt es auch noch besondere NPCs, die zwar ebenfalls Pokémon sind, aber keinen direkten Eintrag im Pokédex haben.

Bauleiter Granforgita

Chefkoch Schlaraffel

DJ Rotom

Meister Farbeagle

Mooslaxo

Professor Tangoloss

Schlappchu

Das sind alle Pokémon, die ihr in Pokopia finden und zu eurem Dorf hinzufügen könnt. Die Lebenssimulation rund um die Taschenmonster ist jetzt exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich.