Pokémon Pokopia: Alle Habitate aus dem Habitatdex, die wir bisher im Spiel gefunden haben

Pokémon Pokopia lässt euch nicht nur die beliebten Taschenmonster sammeln, sondern auch ihre Lebensräume. Wenn ihr alle Pokémon finden wollt, müsst ihr auch alle Habitate bauen. Davon gibt es zum Release 209 Stück und hier findet ihr alle Infos.
Wie baue ich ein Habitat?
Um ein Habitat zu bauen, müsst ihr alle angegebenen Objekte dicht beieinander platzieren. Anfangs werdet ihr manche Bestandteile nur in spezifischen Gebieten finden. Falls ihr das Habitat bis dahin noch nicht registriert habt, holt Ditto außerdem gleich seinen Habitatdex raus und trägt die neue Entdeckung ein.
Ein paar Regeln für den Anfang:
- ihr könnt Habitate so oft bauen, wie ihr möchtet
- aus einem Habitat können teils mehrere Pokémon spawnen, die Wahrscheinlichkeit seht ihr im Pokédex-Eintrag des jeweiligen Monsters
- in einem Habitat kann immer nur ein Pokémon wohnen
- jedes Pokémon ist einzigartig und kann nicht noch einmal spawnen
Alle Habitate in Pokémon Pokopia
|Habitat
|nötige Objekte + mögliche Pokémon
|001 Grünes Gras
|4x grünes Grasbüschel
Bisasam, Glumanda, Schiggy, Kleinstein, Myrapla, +1 weiteres Pokémon
|002 Gras unterm Baum
|1x beliebiger großer Baum
4x grünes Grasbüschel
Sichlor, Knofensa, +4 weitere Pokémon
|003 Gras beim Felsen
|1x Großer Felsen
4x grünes Grasbüschel
Praktibalk, Strepoli, +1 weiteres Pokémon
|004 Gras am Wasser
|2x Wasser
4x grünes Grasbüschel
Schiggy, Turtok, +3 weitere Pokémon
|005 Gras an der Küste
|2x Meerwasser
4x grünes Grasbüschel
Flegmon, +2 weitere Pokémon
|007 Beleuchtetes Gras
|1x beliebige Lichtquelle
4x beliebiges Gras
Bluzuk, Omot
|008 Schöne Blumen
|4x Wiesenblumen
Taubsi, Wadribie, Evoli, Magby, +2 weitere
|009 Blumen unterm Baum
|1x beliebiger Beerenbaum
4x Wiesenblumen
Viscora, +2 weitere Pokémon
|010 Blumen am Wasser
|2x Wasser
4x Wiesenblumen
+2 weitere Pokémon
|011 Blumenwiese
|8x Wiesenblumen
Honweisel, +2 weitere Pokémon
|012 Blumen im Hochland
|1x hoher Ort
4x Wiesenblumen
Paras, +1 weiteres Pokémon
|013 Grab mit Blumen
|1x Grabstein
4x Wiesenblumen
Tragosso, +1 weiteres Pokémon
|014 Blumengarten
|4x beliebiger Busch
4x Wiesenblumen
Paras, +1 weiteres Pokémon
|015 Frisches Gemüsebeet
|8x beliebiges Gemüsebeet
Rotomurf, Stalobor, +1 weiteres Pokémon
|016 Tragende Heißluftströme
|3x Lagerfeuer (angezündet)
Driftlon
|017 Camping-Set
|1x brennendes Lagerfeuer
1x Strohtisch
1x Strohsitz
+1 weiteres Pokémon
|019 Esstisch
|1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x angerichtetes Essen (auf einem Teller)
+1 weiteres Pokémon
|021 Tisch mit Vase
|1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x kleine Vase
Ultrigaria, Sarzenia
|023 Beleuchtete Bank
|1x lange Sitzgelegenheit
1x beliebige Straßenlaterne
Bluzuk, Omot
|024 Sport und Erholung
|1x Boxsack
1x beliebige Sitzgelegenheit
Nockchan
|025 Notfallstation
|1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Verbandskasten
+1 weiteres Pokémon
|027 Weg mit Wegweiser
|1x Pfeilschild
3x Holzpfad
+2 weitere Pokémon
|028 Gepäck zum Verladen
|1x Handkarren
2x Holzkiste
Strepoli, +2 weitere Pokémon
|030 Bett mit Plüschi
|1x beliebiges Bett
1x beliebiges Plüschi
Driftlon, Lahmus, +2 weitere Pokémon
|036 Planschen im Schatten
|1x Luftmatratze
1x Strandschirm
2x Wasser
+1 weiteres Pokémon
|037 Trockenes Gras
|1x Trockenbrocken
4x vertrocknetes grünes Grasbüschel
Onix
|040 Camping mit leckeren Beeren
|2x Formeo-Wetterpuppe (Sonne)
1x Feuerstelle (angezündet)
1x Beerenkörbe
1x hoher Ort
+1 weiteres Pokémon
|041 Regenritualfläche
|2x Formeo-Wetterpuppe (Regen)
1x angerichtetes Essen (auf einem Teller)
Viscora
|042 Sonnenritualfläche
|2x Formeo-Wetterpuppe (Sonne)
1x angerichtetes Essen (auf einem Teller)
Tuska
|046 Gartenterasse
|4x Wiesenblumen
1x Gartenstuhl
1x Gartenlaterne (angeschaltet)
1x Gartentisch
+1 weiteres Pokémon
|050 Gelbes Gras
|4x gelbes Grasbüschel
Webarak, Mabula, +1 weiteres Pokémon
|051 Gelbes Gras unterm Baum
|1x beliebiger großer Baum
4x gelbes Grasbüschel
Zubat, Makuhita, +2 weitere Pokémon
|053 Gelbes Gras am Wasser
|2x Wasser
4x gelbes Grasbüschel
Azurill, Plinfa, +2 weitere Pokémon
|056 Erfrischende Blumen
|4x Küstenblumen
Pamo, Zorua, +1 weiteres Pokémon
|057 Tropenstimmung
|1x Palme
4x Küstenblumen
Duflor, Owei, +1 weiteres Pokémon
|058 Blumen im Wind
|1x Windkraftgenerator
4x Küstenblumen
+2 weitere Pokémon
|059 Schattiges Plätzchen am Strand
|1x Palme
1x Strandstuhl
Owei, +1 weiteres Pokémon
|060 Tropische Küste
|1x Palme
2x Meerwasser
4x beliebiger Busch
Lapras
|061 Platz zum Ausruhen
|1x Pappkartons
1x Strohbett
Mauzi
|062 Zeit zum Aufräumen
|1x Pappkartons
2x beliebiges Spielzeug
Fukano, Azurill
|063 Müllhalde
|1x beliebige Mülltonne
1x beliebiges Schild
1x Müllsäcke
Unratütox, +3 weitere Pokémon
|064 Mehrere Mülltonnen
|4x Mülltonne
+3 weitere Pokémon
|067 Restauranttisch
|1x beliebige Sitzgelegenheit
1x Menütafel
1x beliebiger Tisch
1x angerichtetes Essen (auf einem Teller)
Pamo, Pamamo
|069 Zwitscher-Mahlzeit
|1x Holzvogelhäuschen
1x beliebiger Tisch
1x angerichtetes Essen (auf einem Teller)
Flemmli, +1 weiteres Pokémon
|075 Umkleidestelle
|1x beliebiger Schrank
1x großer Spiegel
Picochilla
|077 Stricken mit Wolle
|1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Strickset
Voltilamm, +1 weiteres Pokémon
|079 Kochvorbereitungen im Resort
|1x Palme
1x beliebige Sitzgelegenheit
1x angerichtetes Essen (auf einem Teller)
1x Lagerfeuer (angezündet)
Fukano, Flemmli, +1 weiteres Pokémon
|080 Große Gepäckladung
|1x Handkarren
2x Pappkartons
Makuhita, +2 weitere Pokémon
|088 Steg
|4x Holzsteg
1x beliebige Straßenlaterne (angeschaltet)
2x Meerwasser
Marill, +1 weiteres Pokémon
|089 Ominöse Bibliothek
|1x Bücherregal
1x schickes Sofa
1x dezenter Tisch
1x dünne Kerze (angezündet)
+2 weitere Pokémon
|090 Auf hoher See
|2x Fass
1x Steuerrad
2x Kanone
+2 weitere Pokémon
|091 Kasse
|2x beliebiger Tisch
1x Kasse (angeschaltet)
Mauzi, +3 weitere Pokémon
|098 Rotes Gras
|4x rotes Gras
Hopplo, Zirpurze, Riolu, Liberlo, +1 weiteres Pokémon
|099 Rotes Gras unterm Baum
|1x beliebiger großer Baum
4x rotes Gras
Digda, Mobai, Mogelbaum, +1 weiteres Pokémon
|100 Felsen und Gras beim Spitzbaum
|1x Spitzbaum
1x großer Felsen
4x rotes Grasbüschel
Arboretoss, +1 weiteres Pokémon
|101 Rotes Gras am Wasser
|2x Wasser
4x rotes Grasbüschel
Loturzel, Lombrero
|103 Trainingsplatz im Gras
|2x Sandsäcke
4x rotes Grasbüschel
Maschock, +1 weiteres Pokémon
|104 Elegante Blumen
|4x Bergblumen
+5 weitere Pokémon
|107 Baumstumpfbühne mit Blumen
|1x beliebiger Baumstumpf
2x Pilzlampe
4x Bergblumen
+3 weitere Pokémon
|109 Wasserlinsen auf Wasser
|4x Wasserlinsen
2x Wasser
Loturzel, Kappalores
|110 Moosfläche
|4x Moos
Larvitar
|111 Moosbewachsener Felsen
|1x Moosbedeckter Felsen
4x Moos
Georok, +1 weiteres Pokémon
|112 Moosige heiße Quelle
|2x heißes Quellwasser
4x Moos
Qurtel
|114 Harmonischer Badebereich
|2x heißes Quellwasser
1x Heißwasseraufguss
1x Bottich
+1 weiteres Pokémon
|115 Heiße Lava
|1x Glühender Felsen
2x Lava
Knarbon, +1 weiteres Pokémon
|116 Schürfen und Schmelzen
|1x Schmelzofen
1x Schubkarre
1x Grabwerkzeug
Magmar
|117 Baustelle mit Eisenträger
|1x Eisenträger
1x Schubkarre
1x Sandsäcke
1x Grabwerkzeug
+2 weitere Pokémon
|125 Zwitscherkonzert
|1x Sitzstange
1x Standmikrofon
+2 weitere Pokémon
|127 Boxen im Rhythmus
|1x Boxsack
1x beliebiger Tisch
1x CD-Player
Maschock, Rioulu, +1 weiteres Pokémon
|130 Erfrischende Umkleide
|2x Bürospind
1x beliebige Topfpflanze
1x Sitzgelegenheit
1x Boxautomat
Liberlo, +1 weiteres Pokémon
|131 Fotogene Bronzestatue
|1x Mondtanzstatue
1x Schild
4x beliebiger Busch
+2 weitere Pokémon
|132 Schienenübergang
|1x Schienen
1x Schienenschranke
Wagong, Klonkett
|137 Rosa Gras
|4x rosa Grasbüschel
Zwirrlicht, +4 weitere Pokémon
|138 Rosa Gras unterm Baum
|1x beliebiger großer Baum
4x rosa Grasbüschel
Felori, Pupitar, +2 weitere Pokémon
|139 Rosa Gras am Wasser
|2x Wasser
4x rosa Grasbüschel
Froxy, +2 weitere Pokémon
|142 Flauschige Blumen
|4x flauschige Wolkenblumen
Meikro, + 4 weitere Pokémon
|145 Kanu in Ufernähe
|2x Wasser
1x Kanu
2x Wasserlinsen
1x hoher Ort
Dragoran
|157 Blitzsauberer Badebereich
|1x Handtuchhalter
1x Wandspiegel
1x Waschbecken
Pantimos, +1 weiteres Pokémon
|176 Tauschbörse im Freien
|1x beliebig großer Baum
1x großer Felsen
2x beliebiger Tisch
1x Kasse (angeschaltet)
Raichu
|177 Kraftwerk mit Baustelle
|1x Wärmekraftgenerator
2x Eisengerüst
1x Eisenrohrstapel
Meistagrif
|185 Angeln am Meer
|1x Angeln
1x beliebige Sitzgelegenheit
1x Meerwasser
Karpador, +2 weitere Pokémon
|199 Tyrannenfossil-Ausstellung
|2x Sockel/Podest
1x Tyrannenfossil (Kopf)
1x Tyrannenfossil (Torso)
1x Tyrannenfossil (Beine)
1x Tyrannenfossil (Schwanz)
+1 weiteres Pokémon
|202 Ausgelassenes Blau
|1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Eislimonade
Aquana
|203 Elektrisierende Kartoffeln
|1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Kartoffelecken
Blitza
|204 Brennende Schärfe
|1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Pizza
Flamara
|205 Eleganter Nachmittag
|1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Kuchen-Etagere
Psiana
|206 Kekse mit dunkler Schokolade
|1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Schokokekse
Nachtara
|207 Gemüsesandwiches
|1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Sandwiches
Folipurba
|208 Kaltes Splittereis
|1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Raspeleis
Glaziola
|209 Hübscher Kuchen
|1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Schleifenkuchen
Feelinara
Und das waren sie auch schon! Wie bereits bekannt ist, wird Pokémon Pokopia über Events auch nach dem Release mit neuen Pokémon und Habitaten erweitert. Sobald mehr dazu bekannt ist, erweitern wir diese Liste immer weiter.
Was denkt ihr: Wie gefällt euch das Habitate-System aus Pokémon Pokopia? Werdet ihr wirklich alle sammeln?
