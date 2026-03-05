Pokémon Pokopia: Alle Habitate aus dem Habitatdex, die wir bisher im Spiel gefunden haben

In Pokémon Pokopia gibt es zum Launch 209 Habitate. Hier findet ihr eine Übersicht.

Maximilian Franke
05.03.2026 | 18:02 Uhr

Alle Habitate in Pokémon Pokopia in der Übersicht. Alle Habitate in Pokémon Pokopia in der Übersicht.

Pokémon Pokopia lässt euch nicht nur die beliebten Taschenmonster sammeln, sondern auch ihre Lebensräume. Wenn ihr alle Pokémon finden wollt, müsst ihr auch alle Habitate bauen. Davon gibt es zum Release 209 Stück und hier findet ihr alle Infos.

Wie baue ich ein Habitat?

Um ein Habitat zu bauen, müsst ihr alle angegebenen Objekte dicht beieinander platzieren. Anfangs werdet ihr manche Bestandteile nur in spezifischen Gebieten finden. Falls ihr das Habitat bis dahin noch nicht registriert habt, holt Ditto außerdem gleich seinen Habitatdex raus und trägt die neue Entdeckung ein.

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Ein paar Regeln für den Anfang:

  • ihr könnt Habitate so oft bauen, wie ihr möchtet
  • aus einem Habitat können teils mehrere Pokémon spawnen, die Wahrscheinlichkeit seht ihr im Pokédex-Eintrag des jeweiligen Monsters
  • in einem Habitat kann immer nur ein Pokémon wohnen
  • jedes Pokémon ist einzigartig und kann nicht noch einmal spawnen

In Arbeit: Dieser Guide ist gerade noch im Aufbau und wird mit der Zeit vervollständigt. Letzte Aktualisierung am: 05. März 2026.

Alle Habitate in Pokémon Pokopia

Habitatnötige Objekte + mögliche Pokémon
001 Grünes Gras4x grünes Grasbüschel

Bisasam, Glumanda, Schiggy, Kleinstein, Myrapla, +1 weiteres Pokémon
002 Gras unterm Baum1x beliebiger großer Baum
4x grünes Grasbüschel

Sichlor, Knofensa, +4 weitere Pokémon
003 Gras beim Felsen1x Großer Felsen
4x grünes Grasbüschel

Praktibalk, Strepoli, +1 weiteres Pokémon
004 Gras am Wasser2x Wasser
4x grünes Grasbüschel

Schiggy, Turtok, +3 weitere Pokémon
005 Gras an der Küste2x Meerwasser
4x grünes Grasbüschel

Flegmon, +2 weitere Pokémon
007 Beleuchtetes Gras1x beliebige Lichtquelle
4x beliebiges Gras

Bluzuk, Omot
008 Schöne Blumen4x Wiesenblumen

Taubsi, Wadribie, Evoli, Magby, +2 weitere
009 Blumen unterm Baum1x beliebiger Beerenbaum
4x Wiesenblumen

Viscora, +2 weitere Pokémon
010 Blumen am Wasser2x Wasser
4x Wiesenblumen

+2 weitere Pokémon
011 Blumenwiese8x Wiesenblumen

Honweisel, +2 weitere Pokémon
012 Blumen im Hochland1x hoher Ort
4x Wiesenblumen

Paras, +1 weiteres Pokémon
013 Grab mit Blumen1x Grabstein
4x Wiesenblumen

Tragosso, +1 weiteres Pokémon
014 Blumengarten4x beliebiger Busch
4x Wiesenblumen

Paras, +1 weiteres Pokémon
015 Frisches Gemüsebeet8x beliebiges Gemüsebeet

Rotomurf, Stalobor, +1 weiteres Pokémon
016 Tragende Heißluftströme3x Lagerfeuer (angezündet)

Driftlon
017 Camping-Set1x brennendes Lagerfeuer
1x Strohtisch
1x Strohsitz

+1 weiteres Pokémon
019 Esstisch1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x angerichtetes Essen (auf einem Teller)

+1 weiteres Pokémon
021 Tisch mit Vase1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x kleine Vase

Ultrigaria, Sarzenia
023 Beleuchtete Bank1x lange Sitzgelegenheit
1x beliebige Straßenlaterne

Bluzuk, Omot
024 Sport und Erholung1x Boxsack
1x beliebige Sitzgelegenheit

Nockchan
025 Notfallstation1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Verbandskasten

+1 weiteres Pokémon
027 Weg mit Wegweiser1x Pfeilschild
3x Holzpfad

+2 weitere Pokémon
028 Gepäck zum Verladen1x Handkarren
2x Holzkiste

Strepoli, +2 weitere Pokémon
030 Bett mit Plüschi1x beliebiges Bett
1x beliebiges Plüschi

Driftlon, Lahmus, +2 weitere Pokémon
036 Planschen im Schatten1x Luftmatratze
1x Strandschirm
2x Wasser

+1 weiteres Pokémon
037 Trockenes Gras1x Trockenbrocken
4x vertrocknetes grünes Grasbüschel

Onix
040 Camping mit leckeren Beeren2x Formeo-Wetterpuppe (Sonne)
1x Feuerstelle (angezündet)
1x Beerenkörbe
1x hoher Ort

+1 weiteres Pokémon
041 Regenritualfläche2x Formeo-Wetterpuppe (Regen)
1x angerichtetes Essen (auf einem Teller)

Viscora
042 Sonnenritualfläche2x Formeo-Wetterpuppe (Sonne)
1x angerichtetes Essen (auf einem Teller)

Tuska
046 Gartenterasse4x Wiesenblumen
1x Gartenstuhl
1x Gartenlaterne (angeschaltet)
1x Gartentisch

+1 weiteres Pokémon
050 Gelbes Gras4x gelbes Grasbüschel

Webarak, Mabula, +1 weiteres Pokémon
051 Gelbes Gras unterm Baum1x beliebiger großer Baum
4x gelbes Grasbüschel

Zubat, Makuhita, +2 weitere Pokémon
053 Gelbes Gras am Wasser2x Wasser
4x gelbes Grasbüschel

Azurill, Plinfa, +2 weitere Pokémon
056 Erfrischende Blumen4x Küstenblumen

Pamo, Zorua, +1 weiteres Pokémon
057 Tropenstimmung1x Palme
4x Küstenblumen

Duflor, Owei, +1 weiteres Pokémon
058 Blumen im Wind1x Windkraftgenerator
4x Küstenblumen

+2 weitere Pokémon
059 Schattiges Plätzchen am Strand1x Palme
1x Strandstuhl

Owei, +1 weiteres Pokémon
060 Tropische Küste1x Palme
2x Meerwasser
4x beliebiger Busch

Lapras
061 Platz zum Ausruhen1x Pappkartons
1x Strohbett

Mauzi
062 Zeit zum Aufräumen1x Pappkartons
2x beliebiges Spielzeug

Fukano, Azurill
063 Müllhalde1x beliebige Mülltonne
1x beliebiges Schild
1x Müllsäcke

Unratütox, +3 weitere Pokémon
064 Mehrere Mülltonnen4x Mülltonne

+3 weitere Pokémon
067 Restauranttisch1x beliebige Sitzgelegenheit
1x Menütafel
1x beliebiger Tisch
1x angerichtetes Essen (auf einem Teller)

Pamo, Pamamo
069 Zwitscher-Mahlzeit1x Holzvogelhäuschen
1x beliebiger Tisch
1x angerichtetes Essen (auf einem Teller)

Flemmli, +1 weiteres Pokémon
075 Umkleidestelle1x beliebiger Schrank
1x großer Spiegel

Picochilla
077 Stricken mit Wolle1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Strickset

Voltilamm, +1 weiteres Pokémon
079 Kochvorbereitungen im Resort1x Palme
1x beliebige Sitzgelegenheit
1x angerichtetes Essen (auf einem Teller)
1x Lagerfeuer (angezündet)

Fukano, Flemmli, +1 weiteres Pokémon
080 Große Gepäckladung1x Handkarren
2x Pappkartons

Makuhita, +2 weitere Pokémon
088 Steg4x Holzsteg
1x beliebige Straßenlaterne (angeschaltet)
2x Meerwasser

Marill, +1 weiteres Pokémon
089 Ominöse Bibliothek1x Bücherregal
1x schickes Sofa
1x dezenter Tisch
1x dünne Kerze (angezündet)

+2 weitere Pokémon
090 Auf hoher See2x Fass
1x Steuerrad
2x Kanone

+2 weitere Pokémon
091 Kasse2x beliebiger Tisch
1x Kasse (angeschaltet)

Mauzi, +3 weitere Pokémon
098 Rotes Gras4x rotes Gras

Hopplo, Zirpurze, Riolu, Liberlo, +1 weiteres Pokémon
099 Rotes Gras unterm Baum1x beliebiger großer Baum
4x rotes Gras

Digda, Mobai, Mogelbaum, +1 weiteres Pokémon
100 Felsen und Gras beim Spitzbaum1x Spitzbaum
1x großer Felsen
4x rotes Grasbüschel

Arboretoss, +1 weiteres Pokémon
101 Rotes Gras am Wasser2x Wasser
4x rotes Grasbüschel

Loturzel, Lombrero
103 Trainingsplatz im Gras2x Sandsäcke
4x rotes Grasbüschel

Maschock, +1 weiteres Pokémon
104 Elegante Blumen4x Bergblumen

+5 weitere Pokémon
107 Baumstumpfbühne mit Blumen1x beliebiger Baumstumpf
2x Pilzlampe
4x Bergblumen

+3 weitere Pokémon
109 Wasserlinsen auf Wasser4x Wasserlinsen
2x Wasser

Loturzel, Kappalores
110 Moosfläche4x Moos

Larvitar
111 Moosbewachsener Felsen1x Moosbedeckter Felsen
4x Moos

Georok, +1 weiteres Pokémon
112 Moosige heiße Quelle2x heißes Quellwasser
4x Moos

Qurtel
114 Harmonischer Badebereich2x heißes Quellwasser
1x Heißwasseraufguss
1x Bottich

+1 weiteres Pokémon
115 Heiße Lava1x Glühender Felsen
2x Lava

Knarbon, +1 weiteres Pokémon
116 Schürfen und Schmelzen1x Schmelzofen
1x Schubkarre
1x Grabwerkzeug

Magmar
117 Baustelle mit Eisenträger1x Eisenträger
1x Schubkarre
1x Sandsäcke
1x Grabwerkzeug

+2 weitere Pokémon
125 Zwitscherkonzert1x Sitzstange
1x Standmikrofon

+2 weitere Pokémon
127 Boxen im Rhythmus1x Boxsack
1x beliebiger Tisch
1x CD-Player

Maschock, Rioulu, +1 weiteres Pokémon
130 Erfrischende Umkleide2x Bürospind
1x beliebige Topfpflanze
1x Sitzgelegenheit
1x Boxautomat

Liberlo, +1 weiteres Pokémon
131 Fotogene Bronzestatue1x Mondtanzstatue
1x Schild
4x beliebiger Busch

+2 weitere Pokémon
132 Schienenübergang1x Schienen
1x Schienenschranke

Wagong, Klonkett
137 Rosa Gras4x rosa Grasbüschel

Zwirrlicht, +4 weitere Pokémon
138 Rosa Gras unterm Baum1x beliebiger großer Baum
4x rosa Grasbüschel

Felori, Pupitar, +2 weitere Pokémon
139 Rosa Gras am Wasser2x Wasser
4x rosa Grasbüschel

Froxy, +2 weitere Pokémon
142 Flauschige Blumen4x flauschige Wolkenblumen

Meikro, + 4 weitere Pokémon
145 Kanu in Ufernähe2x Wasser
1x Kanu
2x Wasserlinsen
1x hoher Ort

Dragoran
157 Blitzsauberer Badebereich1x Handtuchhalter
1x Wandspiegel
1x Waschbecken

Pantimos, +1 weiteres Pokémon
176 Tauschbörse im Freien1x beliebig großer Baum
1x großer Felsen
2x beliebiger Tisch
1x Kasse (angeschaltet)

Raichu
177 Kraftwerk mit Baustelle1x Wärmekraftgenerator
2x Eisengerüst
1x Eisenrohrstapel

Meistagrif
185 Angeln am Meer1x Angeln
1x beliebige Sitzgelegenheit
1x Meerwasser

Karpador, +2 weitere Pokémon
199 Tyrannenfossil-Ausstellung2x Sockel/Podest
1x Tyrannenfossil (Kopf)
1x Tyrannenfossil (Torso)
1x Tyrannenfossil (Beine)
1x Tyrannenfossil (Schwanz)

+1 weiteres Pokémon
202 Ausgelassenes Blau1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Eislimonade

Aquana
203 Elektrisierende Kartoffeln1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Kartoffelecken

Blitza
204 Brennende Schärfe1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Pizza

Flamara
205 Eleganter Nachmittag1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Kuchen-Etagere

Psiana
206 Kekse mit dunkler Schokolade1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Schokokekse

Nachtara
207 Gemüsesandwiches1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Sandwiches

Folipurba
208 Kaltes Splittereis1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Raspeleis

Glaziola
209 Hübscher Kuchen1x beliebige Sitzgelegenheit
1x beliebiger Tisch
1x Schleifenkuchen

Feelinara
Mehr zu Pokopia:
Pokémon Pokopia Shinys: Wir erklären euch, ob es schillernde Pokémon gibt oder nicht
von Linda Sprenger
Pokémon Pokopia-Pokédex: Alle Pokémon, die wir bisher im Spiel gefunden haben
von Sebastian Zeitz
Pokémon Pokopia Multiplayer: So startet ihr den Koop-Modus und spielt online oder lokal zusammen
von Eleen Reinke

Und das waren sie auch schon! Wie bereits bekannt ist, wird Pokémon Pokopia über Events auch nach dem Release mit neuen Pokémon und Habitaten erweitert. Sobald mehr dazu bekannt ist, erweitern wir diese Liste immer weiter.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch das Habitate-System aus Pokémon Pokopia? Werdet ihr wirklich alle sammeln?

