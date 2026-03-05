Pokémon Pokopia: Alle Habitate aus dem Habitatdex, die wir bisher im Spiel gefunden haben

Alle Habitate in Pokémon Pokopia in der Übersicht.

Pokémon Pokopia lässt euch nicht nur die beliebten Taschenmonster sammeln, sondern auch ihre Lebensräume. Wenn ihr alle Pokémon finden wollt, müsst ihr auch alle Habitate bauen. Davon gibt es zum Release 209 Stück und hier findet ihr alle Infos.

Wie baue ich ein Habitat?

Um ein Habitat zu bauen, müsst ihr alle angegebenen Objekte dicht beieinander platzieren. Anfangs werdet ihr manche Bestandteile nur in spezifischen Gebieten finden. Falls ihr das Habitat bis dahin noch nicht registriert habt, holt Ditto außerdem gleich seinen Habitatdex raus und trägt die neue Entdeckung ein.

Ein paar Regeln für den Anfang:

ihr könnt Habitate so oft bauen, wie ihr möchtet

aus einem Habitat können teils mehrere Pokémon spawnen, die Wahrscheinlichkeit seht ihr im Pokédex-Eintrag des jeweiligen Monsters

in einem Habitat kann immer nur ein Pokémon wohnen

jedes Pokémon ist einzigartig und kann nicht noch einmal spawnen

Alle Habitate in Pokémon Pokopia

Habitat nötige Objekte + mögliche Pokémon 001 Grünes Gras 4x grünes Grasbüschel



Bisasam, Glumanda, Schiggy, Kleinstein, Myrapla, +1 weiteres Pokémon 002 Gras unterm Baum 1x beliebiger großer Baum

4x grünes Grasbüschel



Sichlor, Knofensa, +4 weitere Pokémon 003 Gras beim Felsen 1x Großer Felsen

4x grünes Grasbüschel



Praktibalk, Strepoli, +1 weiteres Pokémon 004 Gras am Wasser 2x Wasser

4x grünes Grasbüschel



Schiggy, Turtok, +3 weitere Pokémon 005 Gras an der Küste 2x Meerwasser

4x grünes Grasbüschel



Flegmon, +2 weitere Pokémon 007 Beleuchtetes Gras 1x beliebige Lichtquelle

4x beliebiges Gras



Bluzuk, Omot 008 Schöne Blumen 4x Wiesenblumen



Taubsi, Wadribie, Evoli, Magby, +2 weitere 009 Blumen unterm Baum 1x beliebiger Beerenbaum

4x Wiesenblumen



Viscora, +2 weitere Pokémon 010 Blumen am Wasser 2x Wasser

4x Wiesenblumen



+2 weitere Pokémon 011 Blumenwiese 8x Wiesenblumen



Honweisel, +2 weitere Pokémon 012 Blumen im Hochland 1x hoher Ort

4x Wiesenblumen



Paras, +1 weiteres Pokémon 013 Grab mit Blumen 1x Grabstein

4x Wiesenblumen



Tragosso, +1 weiteres Pokémon 014 Blumengarten 4x beliebiger Busch

4x Wiesenblumen



Paras, +1 weiteres Pokémon 015 Frisches Gemüsebeet 8x beliebiges Gemüsebeet



Rotomurf, Stalobor, +1 weiteres Pokémon 016 Tragende Heißluftströme 3x Lagerfeuer (angezündet)



Driftlon 017 Camping-Set 1x brennendes Lagerfeuer

1x Strohtisch

1x Strohsitz



+1 weiteres Pokémon 019 Esstisch 1x beliebige Sitzgelegenheit

1x beliebiger Tisch

1x angerichtetes Essen (auf einem Teller)



+1 weiteres Pokémon 021 Tisch mit Vase 1x beliebige Sitzgelegenheit

1x beliebiger Tisch

1x kleine Vase



Ultrigaria, Sarzenia 023 Beleuchtete Bank 1x lange Sitzgelegenheit

1x beliebige Straßenlaterne



Bluzuk, Omot 024 Sport und Erholung 1x Boxsack

1x beliebige Sitzgelegenheit



Nockchan 025 Notfallstation 1x beliebige Sitzgelegenheit

1x beliebiger Tisch

1x Verbandskasten



+1 weiteres Pokémon 027 Weg mit Wegweiser 1x Pfeilschild

3x Holzpfad



+2 weitere Pokémon 028 Gepäck zum Verladen 1x Handkarren

2x Holzkiste



Strepoli, +2 weitere Pokémon 030 Bett mit Plüschi 1x beliebiges Bett

1x beliebiges Plüschi



Driftlon, Lahmus, +2 weitere Pokémon 036 Planschen im Schatten 1x Luftmatratze

1x Strandschirm

2x Wasser



+1 weiteres Pokémon 037 Trockenes Gras 1x Trockenbrocken

4x vertrocknetes grünes Grasbüschel



Onix 040 Camping mit leckeren Beeren 2x Formeo-Wetterpuppe (Sonne)

1x Feuerstelle (angezündet)

1x Beerenkörbe

1x hoher Ort



+1 weiteres Pokémon 041 Regenritualfläche 2x Formeo-Wetterpuppe (Regen)

1x angerichtetes Essen (auf einem Teller)



Viscora 042 Sonnenritualfläche 2x Formeo-Wetterpuppe (Sonne)

1x angerichtetes Essen (auf einem Teller)



Tuska 046 Gartenterasse 4x Wiesenblumen

1x Gartenstuhl

1x Gartenlaterne (angeschaltet)

1x Gartentisch



+1 weiteres Pokémon 050 Gelbes Gras 4x gelbes Grasbüschel



Webarak, Mabula, +1 weiteres Pokémon 051 Gelbes Gras unterm Baum 1x beliebiger großer Baum

4x gelbes Grasbüschel



Zubat, Makuhita, +2 weitere Pokémon 053 Gelbes Gras am Wasser 2x Wasser

4x gelbes Grasbüschel



Azurill, Plinfa, +2 weitere Pokémon 056 Erfrischende Blumen 4x Küstenblumen



Pamo, Zorua, +1 weiteres Pokémon 057 Tropenstimmung 1x Palme

4x Küstenblumen



Duflor, Owei, +1 weiteres Pokémon 058 Blumen im Wind 1x Windkraftgenerator

4x Küstenblumen



+2 weitere Pokémon 059 Schattiges Plätzchen am Strand 1x Palme

1x Strandstuhl



Owei, +1 weiteres Pokémon 060 Tropische Küste 1x Palme

2x Meerwasser

4x beliebiger Busch



Lapras 061 Platz zum Ausruhen 1x Pappkartons

1x Strohbett



Mauzi 062 Zeit zum Aufräumen 1x Pappkartons

2x beliebiges Spielzeug



Fukano, Azurill 063 Müllhalde 1x beliebige Mülltonne

1x beliebiges Schild

1x Müllsäcke



Unratütox, +3 weitere Pokémon 064 Mehrere Mülltonnen 4x Mülltonne



+3 weitere Pokémon 067 Restauranttisch 1x beliebige Sitzgelegenheit

1x Menütafel

1x beliebiger Tisch

1x angerichtetes Essen (auf einem Teller)



Pamo, Pamamo 069 Zwitscher-Mahlzeit 1x Holzvogelhäuschen

1x beliebiger Tisch

1x angerichtetes Essen (auf einem Teller)



Flemmli, +1 weiteres Pokémon 075 Umkleidestelle 1x beliebiger Schrank

1x großer Spiegel



Picochilla 077 Stricken mit Wolle 1x beliebige Sitzgelegenheit

1x beliebiger Tisch

1x Strickset



Voltilamm, +1 weiteres Pokémon 079 Kochvorbereitungen im Resort 1x Palme

1x beliebige Sitzgelegenheit

1x angerichtetes Essen (auf einem Teller)

1x Lagerfeuer (angezündet)



Fukano, Flemmli, +1 weiteres Pokémon 080 Große Gepäckladung 1x Handkarren

2x Pappkartons



Makuhita, +2 weitere Pokémon 088 Steg 4x Holzsteg

1x beliebige Straßenlaterne (angeschaltet)

2x Meerwasser



Marill, +1 weiteres Pokémon 089 Ominöse Bibliothek 1x Bücherregal

1x schickes Sofa

1x dezenter Tisch

1x dünne Kerze (angezündet)



+2 weitere Pokémon 090 Auf hoher See 2x Fass

1x Steuerrad

2x Kanone



+2 weitere Pokémon 091 Kasse 2x beliebiger Tisch

1x Kasse (angeschaltet)



Mauzi, +3 weitere Pokémon 098 Rotes Gras 4x rotes Gras



Hopplo, Zirpurze, Riolu, Liberlo, +1 weiteres Pokémon 099 Rotes Gras unterm Baum 1x beliebiger großer Baum

4x rotes Gras



Digda, Mobai, Mogelbaum, +1 weiteres Pokémon 100 Felsen und Gras beim Spitzbaum 1x Spitzbaum

1x großer Felsen

4x rotes Grasbüschel



Arboretoss, +1 weiteres Pokémon 101 Rotes Gras am Wasser 2x Wasser

4x rotes Grasbüschel



Loturzel, Lombrero 103 Trainingsplatz im Gras 2x Sandsäcke

4x rotes Grasbüschel



Maschock, +1 weiteres Pokémon 104 Elegante Blumen 4x Bergblumen



+5 weitere Pokémon 107 Baumstumpfbühne mit Blumen 1x beliebiger Baumstumpf

2x Pilzlampe

4x Bergblumen



+3 weitere Pokémon 109 Wasserlinsen auf Wasser 4x Wasserlinsen

2x Wasser



Loturzel, Kappalores 110 Moosfläche 4x Moos



Larvitar 111 Moosbewachsener Felsen 1x Moosbedeckter Felsen

4x Moos



Georok, +1 weiteres Pokémon 112 Moosige heiße Quelle 2x heißes Quellwasser

4x Moos



Qurtel 114 Harmonischer Badebereich 2x heißes Quellwasser

1x Heißwasseraufguss

1x Bottich



+1 weiteres Pokémon 115 Heiße Lava 1x Glühender Felsen

2x Lava



Knarbon, +1 weiteres Pokémon 116 Schürfen und Schmelzen 1x Schmelzofen

1x Schubkarre

1x Grabwerkzeug



Magmar 117 Baustelle mit Eisenträger 1x Eisenträger

1x Schubkarre

1x Sandsäcke

1x Grabwerkzeug



+2 weitere Pokémon 125 Zwitscherkonzert 1x Sitzstange

1x Standmikrofon



+2 weitere Pokémon 127 Boxen im Rhythmus 1x Boxsack

1x beliebiger Tisch

1x CD-Player



Maschock, Rioulu, +1 weiteres Pokémon 130 Erfrischende Umkleide 2x Bürospind

1x beliebige Topfpflanze

1x Sitzgelegenheit

1x Boxautomat



Liberlo, +1 weiteres Pokémon 131 Fotogene Bronzestatue 1x Mondtanzstatue

1x Schild

4x beliebiger Busch



+2 weitere Pokémon 132 Schienenübergang 1x Schienen

1x Schienenschranke



Wagong, Klonkett 137 Rosa Gras 4x rosa Grasbüschel



Zwirrlicht, +4 weitere Pokémon 138 Rosa Gras unterm Baum 1x beliebiger großer Baum

4x rosa Grasbüschel



Felori, Pupitar, +2 weitere Pokémon 139 Rosa Gras am Wasser 2x Wasser

4x rosa Grasbüschel



Froxy, +2 weitere Pokémon 142 Flauschige Blumen 4x flauschige Wolkenblumen



Meikro, + 4 weitere Pokémon 145 Kanu in Ufernähe 2x Wasser

1x Kanu

2x Wasserlinsen

1x hoher Ort



Dragoran 157 Blitzsauberer Badebereich 1x Handtuchhalter

1x Wandspiegel

1x Waschbecken



Pantimos, +1 weiteres Pokémon 176 Tauschbörse im Freien 1x beliebig großer Baum

1x großer Felsen

2x beliebiger Tisch

1x Kasse (angeschaltet)



Raichu 177 Kraftwerk mit Baustelle 1x Wärmekraftgenerator

2x Eisengerüst

1x Eisenrohrstapel



Meistagrif 185 Angeln am Meer 1x Angeln

1x beliebige Sitzgelegenheit

1x Meerwasser



Karpador, +2 weitere Pokémon 199 Tyrannenfossil-Ausstellung 2x Sockel/Podest

1x Tyrannenfossil (Kopf)

1x Tyrannenfossil (Torso)

1x Tyrannenfossil (Beine)

1x Tyrannenfossil (Schwanz)



+1 weiteres Pokémon 202 Ausgelassenes Blau 1x beliebige Sitzgelegenheit

1x beliebiger Tisch

1x Eislimonade



Aquana 203 Elektrisierende Kartoffeln 1x beliebige Sitzgelegenheit

1x beliebiger Tisch

1x Kartoffelecken



Blitza 204 Brennende Schärfe 1x beliebige Sitzgelegenheit

1x beliebiger Tisch

1x Pizza



Flamara 205 Eleganter Nachmittag 1x beliebige Sitzgelegenheit

1x beliebiger Tisch

1x Kuchen-Etagere



Psiana 206 Kekse mit dunkler Schokolade 1x beliebige Sitzgelegenheit

1x beliebiger Tisch

1x Schokokekse



Nachtara 207 Gemüsesandwiches 1x beliebige Sitzgelegenheit

1x beliebiger Tisch

1x Sandwiches



Folipurba 208 Kaltes Splittereis 1x beliebige Sitzgelegenheit

1x beliebiger Tisch

1x Raspeleis



Glaziola 209 Hübscher Kuchen 1x beliebige Sitzgelegenheit

1x beliebiger Tisch

1x Schleifenkuchen



Feelinara

Und das waren sie auch schon! Wie bereits bekannt ist, wird Pokémon Pokopia über Events auch nach dem Release mit neuen Pokémon und Habitaten erweitert. Sobald mehr dazu bekannt ist, erweitern wir diese Liste immer weiter.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch das Habitate-System aus Pokémon Pokopia? Werdet ihr wirklich alle sammeln?