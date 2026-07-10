"Brauchst noch Security-Kameras!": Pokémon Pokopia-Fan baut die Love Island-Villa originalgetreu nach und die Community ist begeistert

So sieht die Love Island-Villa in Pokémon Pokopia aus der Luft aus (Bild: reddit.com/user/theprancingpegasus/)

Es gibt offensichtlich eine nicht zu unterschätzende Schnittmenge von Pokémon Pokopia- und Love Island-Fans. Diese Person hier hat jedenfalls die Villa aus der berühmt-berüchtigten Reality-TV-Show in dem Nintendo Switch 2-Spiel nachgebaut. Das ist so gut gelungen, dass sie mit Lob geradezu überschüttet wird.

Love Island-Villa in Pokémon Pokopia: Seht euch den Nachbau an

Pokémon Pokopia-Fans haben schon die allerwildesten Dinge gebaut. Allen voran natürlich die diversen Gefängnisse für Pantimos, aber auch die Rainbow Road aus Mario Kart, ein Sushi-Restaurant mit Schienen, die Wüstenmetropole aus Zelda BotW oder einen riesigen Game Boy. Aber das hier ist nochmal etwas anderes.

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Kennt ihr die Reality TV-Show Love Island? Darin werden einige Teilnehmende in eine Villa auf Mallorca oder Teneriffa beziehungsweise Griechenland gesperrt. Sie sollen sich als Paare zusammentun und wer am Ende übrigbleibt, gewinnt 50.000 Euro. Dabei wird sich ständig neu verkuppelt und Singles fliegen gnadenlos raus.

Das Ganze ist natürlich irgendwie trashig, aber international ein großer Erfolg. Im britischen Original waren es ursprünglich Promis, mittlerweile nehmen aber einfach irgendwelche Menschen teil. Es gibt sogar Zuschauervotings, durch die einzelne Teilnehmer*innen ebenfalls eliminiert werden können, Spiele und Herausforderungen gibt es auch.

Die Villa aus Love Island USA wurde jetzt vom Reddit-User theprancingpegasus nachgebaut und sie scheint dem Original sehr nahezukommen. Zumindest fallen die Reaktionen der meisten Fans sehr begeistert aus.

Hier könnt ihr euch die Villa aus der Vogelperspektive ansehen, und das sogar bei Tag und bei Nacht:

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Allerdings sehen wir nur eine einzige Kamera, was natürlich bei Weitem nicht ausreicht. Das ist auch den Menschen in den Kommentaren aufgefallen:

"Du brauchst die Sicherheitskameras! Das ist aber so sick, gute Arbeit!"

Scheinwerfer gibt es aber immerhin jede Menge und auch sonst stimmen die Details offenbar. Eine Person merkt beispielsweise begeistert an, dass es richtig witzig wäre, wie Ditto sich schon für die Herzfrequenz-Challenge herausgeputzt hat. Auch Maskagato als Ariana kommt hervorragend an.

Ein anderer Mensch schreibt in den Kommentaren, selbst zwar noch nie Love Island gesehen zu haben, aber seine Frau würde das immer schauen, während er dabei Pokémon Pokopia spielt. Ihr zufolge treffe dieser Nachbau den Nagel wirklich auf den Kopf. Generell scheinen sich wirklich alle einig zu sein, dass die Pokopia-Version einfach fast wie die echte Villa aussieht.

Wie findet ihr die Villa? Was ist das Coolste, was ihr bisher in Pokémon Pokopia gebaut habt?