Pokémon - Verworfenes Design zeigt witziges Popcorn-Monster mit Bart

Bei mittlerweile über 800 verschiedenen Pokémon gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Wesen im Stil von Sandburgen? Klar! Ein Sahnehäubchen, dass sich zur Torte entwickelt? Kein Problem! Ein Mais-Korn, dass sich zu Popcorn entwickelt? Leider nicht. Aber dank einer Konzeptzeichnung wissen wir nun immerhin, wie letzteres fast ausgesehen hätte.

Ein Konzept dafür nun vom YouTuber Dr. Lava's Lost Pokémon auf Twitter veröffentlicht. Die Original-Zeichnung stammt von Muneo Saitô, die unter anderem die legendären Monster in der zweiten Pokémon-Generation entwickelt hat. Auf ihr Konto gehen zum Beispiel Raikou, Entei und Suicine. Das Popcorn-Design hat sie 2014 aufgezeichnet, aber es wurde bisher nicht umgesetzt.

Muneo Sait? -- a PKMN designer most famous for creating Gen 2's Legendary Beasts -- published these creature designs in 2014.



Sait? described them as monsters he created for a game, but didn't end up getting used. He didn't specify whether or not it was one of the Pokemon games. pic.twitter.com/t0pIUFxCtH