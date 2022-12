Post Trauma könnte mein Oldschool-Horrorherz 2023 höher schlagen lassen

Genre: Horror-Adventure Entwickler: Red Soul Games Publisher: Raw Fury Plattform: PC, Konsolen Release: unbekannt Demo verfügbar: Ja (PC)

Die diesjährigen Game Awards hatten für mich mit Hades 2 und vor allem der Ankündigung von Death Stranding 2 so manch Highlight in petto. Ein Trailer hat mein Interesse als Fan von Olschool-Horror aber ganz besonders geweckt und daher Bühne frei für Post Trauma, das für PC und Konsolen (welche genau ist noch unklar) erscheint und stark an Klassiker wie Silent Hill und Resident Evil 1-3 erinnert.

Kurz zusammengefasst: Das ist Post Trauma

Wie wir es noch aus den 90ern gewohnt sind, setzt das Horrorspiel von Entwickler Red Soul Games in vielen Spielpassagen auf eine feste Kamera, lässt uns mit Tapes an bestimmten Orten speichern und fordert uns immer wieder mit kniffligen Knobeleien. Dass dieser Mix auch heutzutage noch bestens funktioniert und für schöne Schauermomente sorgt, hat zuletzt Tormented Souls eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Damit das Ganze aber nicht zu altbacken wirkt, setzt Post Trauma auf eine moderne Optik und wie die aussieht, davon könnt ihr euch hier einen ersten Eindruck machen:

0:59 Post Trauma - Fans von Oldschool-Horror, das ist was für euch!

Das macht Post Trauma so interessant

Zunächst einmal finde ich es herrlich erfrischend, dass wir mit Zugführer Roman, der sich plötzlich in einer surrealen Welt wiederfindet, keinen Videospiel-Stereotyp vorgesetzt bekommen. Vielmehr spielen wir einen "Normalo" in gehobenem Alter, der bereits leicht ergraut ist und im Gegensatz zu Figuren aus Resident Evil nicht so aussieht, als würde das allmorgendliche 2h-Workout zu seiner Daily Routine gehören. Mit einer solchen Figur dem Survival-Horror zu entfliehen, das macht doch gleich doppelt Spaß.

Herrliche Grusel-Atmo: Was der neue Trailer und ein erster Gameplay-Abschnitt (dazu unten mehr) aber auch schön zeigen, ist, wie beklemmend das Szenario von Post Trauma wirkt. Deckenstrahler, die Gänge in unheilvolles rotes Licht tunken, nur spärlich beleuchtete Passagen, groteske Zeichnungen und ein mystisch-melodischer Soundtrack: Das fühlt sich doch ganz nach herrlichem Grusel an.

Ihr könnt das Spiel kostenlos testen

Auf der Indie-Plattform Itch.io findet ihr eine ca. 30 Minuten lange Demo zu Post Trauma, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Wollt ihr euch hingegen den Abschnitt in einem Let's Play anschauen, findet ihr die Demo unter anderem auf dem Kanal von Gnu.