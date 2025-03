Die Power Rangers bekommen eine neue Live-Action-Serie spendiert, die aber nur auf einen Streaming-Service erscheint

Die Power Rangers kehren auf den Bildschirm zurück – aber nur bei Disney Plus.

Hasbro und Disney lassen eine Truppe berühmter Superheld*innen in neuer Form auf Bösewichte und Monster los: Die Power Rangers sind zurück. Wie TheWrap berichtet, befindet sich eine Serie in Entwicklung. Sie wird exklusiv auf dem Streamingdienst Disney Plus zu sehen sein.

Wir verraten euch, wer sie erschaffen soll und welcher grundsätzliche Stil zu erwarten ist.

Ein Superheldenfest für alte und neue Fans

Das Teenager-Quintett mit Verwandlungsfähigkeiten und Technik-Gimmicks soll in der neuen Live-Action-Serie bei null starten und nicht auf bereits erschienenen Werken aufbauen. Laut TheWrap wollen Hasbro und Disney zwar auch alte Fans erreichen. Aber explizit gehe es darum, neue Zuschauer*innen, die bisher nie vom Original gehört haben, vor die Bildschirme zu locken.

Für die Rollen als Showrunner und Produzent sowie als Drehbuchautoren sollen Jonathan E. Steinberg und Dan Shotz aktuell mit Disney und 20th Century TV im Gespräch sein.

Wann die Power Rangers auf Disney Plus Premiere feiern sollen, ist noch unbekannt. Seit ihren Anfängen 1993 (USA) erschienen verteilt über 30 Staffeln fast 1.000 Episoden und drei Filme.

Mit Abenteuerstoff vertraute Macher

Jonathan E. Steinberg und Dan Shotz könnten manche von euch von einer aktuell laufenden Serie kennen. Ebenfalls für Disney Plus arbeiten sie gemeinsam als Showrunner und ausführender Produzent an „Percy Jackson: Die Serie“ (Originaltitel: Percy Jackson and the Olympians). Die erste Staffel fand im Januar 2024 ihren Abschluss, eine zweite soll Ende 2025 starten. Auf IMDb kommt die Serie auf eine Wertung von 7/10.

Die Power Rangers sind zwar schon etwas grundsätzlich anderes als die Fantasy-Werke von Rick Riordan, die als Vorlage für die Götter-Serie dienen. Aber zumindest haben Steinberg und Shotz damit gezeigt, dass sie eine bestehende Idee gekonnt zu adaptieren verstehen.



Im Juni vergangenen Jahres cancelte übrigens Netflix seine Version der Power Rangers. Doch Hasbro gab nicht auf, mehr aus dem Franchise herauszuholen – und augenscheinlich hat sich die Hartnäckigkeit gelohnt, da nun Disney mit ihnen gemeinsam an einem Reboot arbeitet.

Hasbro hatte die Rechte 2018 erworben, nachdem ein Kinofilm mit dem Superhelden-Quintett an den Kinokassen gefloppt war.

Habt ihr früher Power Rangers geguckt? Freut ihr euch auf eine neue Live-Action-Serie, oder winkt ihr gelangweilt ab? Schreibt uns eure Gedanken und Meinung gerne in die Kommentarsektion!