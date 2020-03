Predator - Der PS4-Koop-Shooter ist am Wochenende gratis spielbar

Predator: Hunting Grounds wird eigentlich im April für PS4 und den PC veröffentlicht, aber ihr könnt den asymmetrischen Koop-Shooter bereits am kommenden Wochenende kostenlos ausprobieren. Zumindest dann, wenn ihr ein PS Plus-Abo habt. In der Gratis-Testphase könnt ihr schon mal herausfinden, wie euch das Konzept des Multiplayer-Titels taugt.

PS Plus-Nutzer dürfen Predator: Hunting Grounds am Wochenende schon mal ausprobieren

Die Infos im Überblick: Offiziell kommt der PS4-Titel Predator: Hunting Grounds erst am 24. April auf den Markt. Aber wer will, kann ihn an diesem Wochenende schon mal ausprobieren.

Dauer des Testwochenendes: 27. März bis 29. März 2020

Start-Uhrzeit: 17 Uhr

Das benötigt ihr dafür: Ein PS Plus-Abo. Habt ihr das, könnt ihr euch die Test-Version von Predator: Hunting Grounds aber einfach und ohne weitere Kosten aus dem PS Store herunterladen.

So funktioniert der PS4-Koop-Shooter Predator: Hunting Grounds

4 vs 1: Predator: Hunting Grounds ist ein asymmetrischer Koop-Multiplayer-Shooter, der ähnlich wie Freitag der 13., Evolve oder Dead by Daylight abläuft. Ihr kämpft entweder als vierköpfiges Soldaten-Team gegen den Predator oder umgekehrt.

Die Elite-Truppe der Soldaten teilt sich in verschiedene Klassen mit unterschiedlichen Waffen, Gadgets und Fähigkeiten auf. Zusammenspielen, Kommunikation und Kooperation sind hier Pflicht, sonst seht ihr gegen das Predator-Alien kein Licht.

Als Soldaten gilt es, verschiedene Aufgaben zu erfüllen und natürlich, zum Helikopter zu kommen. Im neuen Trailer zum Test-Wochenende könnt ihr auch schon mal einen Blick auf die verschiedenen Soldaten-Klassen werfen. Am Testwochenende dürft ihr als Assault, Scout und Support antreten.

Als Predator könnt ihr die ahnungslosen Soldaten auf Trab halten. Dafür stehen euch natürlich die aus den Filmen bekannten Spezialfähigkeiten zur Verfügung. Ihr könnt euch quasi unsichtbar machen, eine Art Wärmebild-Kamera nutzen und euren Gegnern mit haufenweise Predator-Waffen den Garaus machen.

Auch den Predator gibt es in verschiedenen Typen: Ihr könnt im fertigen Spiel dann als Berserker, Jäger oder Scout spielen, aber zum Testwochenende steht erstmal nur der Scout zur Verfügung. Zusätzlich zu den Klingen, Disks, Lasern und der Lanze gibt es natürlich auch haufenweise kosmetische Items.

Das Besondere am Testwochenende: Predator: Hunting Grounds kommt zwar im Hinblick auf die Konsolen nur für die PS4, erscheint aber auch auf dem PC. Am Testwochenende dürfen beide Parteien teilnehmen und können dank Crossplay auch mit- und gegeneinander spielen.

Freut ihr euch aufs Test-Wochenende von Predator: Hunting Grounds?