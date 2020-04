Predator: Hunting Grounds - Wann kommt unser Test?

Seit dem heutigen Freitag ist das Action-Spiel Predator: Hunting Grounds für die PS4 erhältlich. Normalerweise versuchen wir, euch zu einem Spiel spätestens am Release-Tag einen Test zu liefern. Im Fall von Predator: Hunting Grounds ist das nicht möglich und unser Test wird sich etwas verzögern. Aus zwei Gründen.

Grund 1: Testmuster kam spät

Wir haben das Testmuster von Predator: Hunting Grounds erst heute erhalten und können den Titel dementsprechend erst ab heute ausführlich unter die Lupe nehmen. Das braucht natürlich seine Zeit, weswegen es bis zur finalen Review noch etwas dauert.

Grund 2: Hunting Grounds ist ein Multiplayer-Spiel

Durch seinen starken Multiplayer-Fokus ist es wichtig, Hunting Grounds möglichst lange unter Realbedingungen zu testen, also so, also unter den Voraussetzungen, unter denen auch ihr den Titel später spielt. Also auf "normalen" Servern mit "normalen" anderen Spielern. Auch hierfür planen wir etwas Zeit ein, um konkrete Aussagen zu möglichen Problemen machen zu können.

Wann kommt der Test denn jetzt?

Wir planen den Test von Predator: Hunting Grounds für Mitte der nächsten Woche. Dann könnt ihr bei uns lesen, wie sich das Multiplayer-Spiel in unseren Testrunden geschlagen hat.