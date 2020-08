Die neuen PS Plus-Spiele des Monats September 2020 werden aller Voraussicht nach heute Abend enthüllt und in der nächsten Woche im PS Store freigeschaltet. Solange könnt ihr euch mit der Info hinwegtrösten, dass ihr an diesem Wochenende den PS4-Koop-Shooter Predator Hunting Grounds gratis spielen könnt. Alles was ihr dazu benötigt, ist eine laufende PlayStation Plus-Mitgliedschaft.

Beginn und Ende des Gratis-Wochenendes zu Predator: Hunting Grounds

Beginn: 28. August, 16 Uhr

Ende: 30. August, 16 Uhr

Wo finde ich das Spiel? Die Testversion könnt ihr euch aus dem PS Store herunterladen.

Was ist Predator: Hunting Grounds?

Genre: Multiplayer-Shooter

Multiplayer-Shooter GamePro-Wertung: 65

Um was geht's? Nach Freitag der 13. ist das Spiel ein weiterer asymmetrischer Multiplayer-Titel des Entwicklers IllFonic. Dieses Mal übernehmt ihr entweder die Rolle einer Gruppe Soldaten, oder die des berühmten Predators. Als Mensch müsst ihr mit eurem Squad eine Mission erfüllen, beispielsweise Informationen bergen. Der Predator soll das mit List und seinen Stealth-Fähigkeiten verhindern.

Allerdings jagt euch der Shooter über eintönige Maps und lässt euch repetitive Missionen erledigen. Technische Probleme drücken den Spielspaß zusätzlich nach unten. Als Koop-Geplänkel für Zwischendurch dürfte Predator aber einen Blick wert sein.

Mehr Infos zum Spiel findet ihr im GamePro-Test:

24 3 Mehr zum Thema Predator: Hunting Grounds im Test - Schwach auf der Alien-Brust

Wann werden die PS Plus-Games im September 2020 enthüllt?

Voraussichtlicher Termin: 26. August 2020 (Mittwoch)

Voraussichtliche Uhrzeit: um 17:30 Uhr

Live-Schaltung der PS Plus-Spiele: 1. September 2020 (Dienstag)

Wie kommt es zu diesem Termin? Neue PS Plus-Spiele werden stets an jedem ersten Dienstag eines Monats im PlayStation Store veröffentlicht. Und stets am Mittwoch in der Woche zuvor macht Sony die jeweiligen Spiele publik. So ergibt sich diesmal eben der 26. August als Enthüllungsdatum, weil die Gratis-Games am 1. September im PlayStation Store veröffentlicht werden.

Alle Infos zu den PS Plus-Spielen findet ihr dann wie immer pünktlich bei GamePro.de.