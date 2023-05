Nintendo Switch beim Amazon Prime Day 2023: Gibt es Rabatte auf OLED, Spiele & Joy-Cons?

Beim Prime Day 2023 wird es auch wieder Angebote rund um die Nintendo Switch geben.

Ich weiß nicht wie es euch geht, aber die Zeit verfliegt aktuell wie im Flug. Schon sind wir Mitte Mai 2023 und der Amazon Prime Day ist nur noch knapp zwei Monate entfernt. Die offizielle Ankündigung lässt zwar noch auf sich warten, doch irgendwann im Juli sollte es wieder soweit sein.

Ähnlich wie in den letzten Jahren wird es auch 2023 tausende Angebote aus den verschiedensten Bereichen geben. Diese findet ihr, sobald der Prime Day gestartet ist, hier:

Für gewöhnlich sind die besten Angebote sehr schnell ausverkauft. Wir wollen euch daher einen Überblick geben, was euch erwarten könnte. Welche Tipps gibt es? Was werden die besten Angebote sein? Im Folgenden geht es speziell um die Nintendo Switch und alles was damit zu tun hat:

Nintendo Switch: OLED, Lite & Standard

Die Nintendo Switch gibt es oft beim Amazon Prime Day im Angebot.

Passend zum Super Mario Bros. Kinofilm gab es ein Nintendo Switch Bundle mit Super Mario Odyssey. Ihr solltet es besonders gut im Auge behalten, da es gut möglich sein könnte, dass das Bundle im Angebot sein wird.

Aber auch die Standard-, OLED- und Lite- Version der Nintendo Switch sollte es zum Amazon Prime Day 2023 reduziert geben. Zuletzt gab es die verschiedenen Editionen drastisch reduziert zum Black Friday letztes Jahr. Seitdem war die Switch immer mal wieder im Angebot. Um nichts zu verpassen, solltet ihr dann hier vorbei schauen:

Nintendo Switch Spiele

Die Spieleauswahl des letzten Jahres macht Hoffnung darauf, eventuell Zelda: Tears of the Kingdom zum Prime Day in den Angeboten zu finden.

Zwar gab es letztes Jahr deutlich weniger Spiele für die Nintendo Switch im Angebot, dafür waren aber sehr aktuelle Spiele dabei. So konntet ihr euch vergangenes Jahr z.B. das brandneue Mario Strikers: Batte League Football oder den Shooter Splatoon 3 schnappen.

Realistisch ist es daher zu hoffen, dass es auch dieses Jahr wieder neue Switch Spiele günstig geben wird. Mit etwas Glück könnte es zum Beispiel das frisch erschienene The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erwischen.

Micro-SD für die Nintendo Switch

Um genug Platz für all die Spiele zu haben, die ihr euch beim Amazon Prime Day 2023 gönnen wollt, würde ich euch eine Micro-SD ans Herz legen. In den letzten Jahren waren diese immer im Angebot.

Dieses Jahr könnten es zum Beispiel folgende Micro-SDs sein:

Nintendo Switch Controller und Zubehör

Zum Prime Day 2022 gab es eine Vielzahl an Nintendo Switch Controllern im Angebot. Die Wahrscheinlichkeit ist daher sehr hoch, dass es auch dieses Jahr wieder so sein wird.

Letztes Jahr waren unter anderem diese Controller im Angebot:

Die Auswahl der Controller des letzten Jahres zeigt, dass Controller aus bestimmten Franchises im Angebot waren. Der Super Mario Bros. Kinofilm und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom haben viel Zubehör mit sich gebracht, das zum Prime Day im Angebot sein könnte.

Die offiziellen Joy-Cons zur Nintendo Switch gibt es in mehreren Farben.

Egal ob Blau/Neon-Gelb oder Neon-Lila/Neon-Orange: Die offiziellen Joy-Cons sollten beim Amazon Prime Day 2023 auch wieder im Angebot sein. Das liegt vor allem daran, dass die Joy-Cons schon länger nicht mehr in einem Deal zu sehen waren.

Um nichts zu verpassen, solltet ihr die Joy-Cons unter folgendem Link im Auge behalten:

Wie gut sind die Angebote am Prime Day?

Wie bei allen großen Sales ist es auch am Prime Day wichtig, Preise zu vergleichen, um die besten Angebote zu finden. Wenn es jetzt schon Nintendo Switch Spiele oder Zubehör gibt, bei denen ihr hofft, sie reduziert ergattern zu können, solltet ihr sie am besten schon jetzt auf eure Wunschliste packen. Auf diesem Wege könnt ihr die Preisentwicklung ganz einfach im Auge behalten.

Vor allem bei Nintendo Switch Spielen sind Rabatte von 10 bis 30 Prozent schon eine ganze Menge gespartes Geld.

Die besten Angebote findet ihr natürlich bei unserer Übersicht zum Prime Day 2023.

