Mit Amazon Prime könnt ihr das beste Bethesda-Spiel seit Skyrim gratis abstauben

Deathloop könnt ihr mit einem Amazon Prime-Abo gratis abstauben.

Amazon hat soeben seine Gratis-Spiele für Prime Gaming im Dezember bekanntgeben, die sich durchaus sehen lassen können. Neben einem Cozy-Geheimtipp bekommt ihr nämlich unter anderem Deathloop von den Dishonored-Machern und Bethesda, das im GamePro-Test eine Traumwertung von 90 Punkten abstauben konnte.

Diese Gratis-Spiele gibt's im Dezember:

Deathloop (ab 07. Dezember)

(ab 07. Dezember) Akka Arrh (ab 14. Dezember)

(ab 14. Dezember) Aground (ab 14. Dezember)

(ab 14. Dezember) SeaOrama (ab 14. Dezember)

(ab 14. Dezember) Kombinera (ab 21. Dezember)

(ab 21. Dezember) A Tiny Sticker Tale (ab 28. Dezember)

(ab 28. Dezember) Asteroids: Recharged (ab 28. Dezember)

Ab dem 01. Dezember könnt ihr zudem gratis über den Streaming-Dienst Amazon Luna folgende Titel zocken: Fortnite, Trackmania, Strange Horticulture, Bloodrayne: Fresh Bites, Steel Assault und Once Upon a Jester.

Die Highlights von Prime Gaming im Dezember

Deathloop

14:17 Deathloop ist der beste Singleplayer-Shooter des Jahres!

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Entwickler: Arkane (Bethesda)

Arkane (Bethesda) GamePro-Wertung: 90

Mit Deathloop von den Dishonored-Machern erwartet euch einer der spannendsten Ego-Shooter der vergangenen Jahre. Im Kern geht es um den Zweikampf zwischen Julianna und Colt, die sich auf der Insel Blackreef ein Duell um Leben und Tod liefern.

Der große Clou von Deathloop: Nach jedem Tod beginnt das tödliche Duell wie in einer Zeitschleife gefangen von vorn und ihr müsst in den Arealen Hinweise sammeln, wir ihr lebend aus der Hatz herauskommt.

A Tiny Sticker Tale

1:13 A Tiny Sticker Tale ist perfekt für alle, die früher Sticker gesammelt haben.

Genre: Cozy-Adventure

Cozy-Adventure Entwickler: Ogre Pixle

Ogre Pixle Metacritic: 80

A Tiny Sticker Tale ist ein waschechtes Cozy Game, das beim Spielen einfach nur gute Laune macht. Im kleinen Adventure spielt ihr Esel Fynn und müsst Umgebungsrätsel lösen, während ihr in Ruhe die Geschichte genießt.

Der große Clou am Spiel: Alles, was ihr in der Spielwelt seht, könnt ihr als Sticker in euer Stickeralbum kleben und von dort wieder einsetzen. So klebt ihr beispielsweise eine Brücke über einen Fluss und macht ihn so passierbar.

Strange Horticulture könnt ihr gratis via Amazon Luna streamen.

Als weiteren Geheimtipp können wir euch zudem Strange Horticulture als überaus entspanntes und dennoch ominös-mysteriöses Pflanzenspiel nur empfehlen.

Alle Spiele könnt ihr euch nach Release über die Seite von Prime Gaming holen, vorausgesetzt natürlich, ihr habt ein entsprechendes Abo von Amazon Prime.