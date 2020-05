Prince of Persia - Eine Fortsetzung wird immer wahrscheinlicher

Ein Jahrzehnt ist es her, seit mit "Die vergessene Zeit" der letzte Ableger der Prince of Persia-Reihe erschienen ist. Seitdem gab es viele Gerüchte und Wünsche der Fans nach einer Fortsetzung, die bislang aber unerfüllt blieben. Eine von Publisher Ubisoft registrierte Domain macht jetzt erneut Hoffnung auf eine Rückkehr des Action-Adventures. (via Wccftech)

Domain für Prince of Persia 6 gesichert

Das französische Unternehmen Gandi, das für die Registrierung von Domains zuständig ist, hat gestern die URL princeofpersia6.com für Ubisoft registriert. Bereits zuvor hatte die Firma die Domain von Assassin's Creed Valhalla gesichert, das kurze Zeit später enthüllt wurde.

Eine registrierte Domain ist allerdings noch lange keine Bestätigung für einen kommenden neuen Ableger. In Kombination mit aktuellen Aussagen von Brancheninsider Shinobi wird es aber immer wahrscheinlicher, dass eine Ankündigung seitens Ubisoft bevorsteht.

Was besagen die Gerüchte?

Zunächst wurde angenommen, Ubisoft plane möglicherweise ein Remake der Original-Trilogie. Diese Annahme wurde jedoch von Analyst Daniel Ahmad und dem bereits genannten Shinobi dementiert. Dennoch soll sich aktuell etwas bei der Reihe tun. Die Frage bleibt, was genau.

Was sagt Ubisoft? Der französische Publisher hat eine Rückkehr des Prinzen nie ausgeschlossen. Sie sei allerdings an frische Ideen der Entwickler geknüpft.

Mögliche Infos am Donnerstag zur Inside Xbox

Am kommenden Donnerstag, den 07. Mai erwartet uns eine Sonderausgabe von Inside Xbox. Gezeigt wird frisches Gameplay der kommenden Xbox Series X-Spiele von Third Party-Entwicklern. Auch wissen wir, dass Ubisoft hier erstes Gameplay zu AC Valhalla präsentiert.

Nicht ausgeschlossen ist, dass wir neben Gameplay bereits bekannter Spiele erste Infos von noch nicht angekündigten Titeln erhalten, zumindest nach Informationen von Shinobi. Wer weiß, vielleicht hat Ubisoft neben Valhalla dann noch ein weiteres Ass im Ärmel.

Wir würden uns jedenfalls über ein Prince of Persia 6 nach wie vor sehr freuen und haben wie gewohnt bei Ubisoft nachgehakt, was es mit der neuen Domain auf sich hat.

Wie sieht es bei euch aus, hättet ihr Lust auf ein neues Prince of Persia?