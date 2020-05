Xbox Series X: Diese Woche sollen neue Spiele mit Gameplay enthüllt werden

Microsoft hat vergangene Woche eine neue Sonderausgabe von Inside Xbox für den 7. Mai angekündigt. In dieser soll es endlich echtes Gameplay geben zu Xbox Series X-Spielen von Third Party-Entwicklern. Jetzt hat ein Insider bekannt gegeben, dass darunter auch bisher unangekündigte Spiele sein werden.

Gameplay zu neuen Spielen für Xbox Series X

Bereits in der Ankündigung zum kommenden Stream hat Microsoft selbst angekündigt, dass sich die Show auf Gameplay zu Third Party-Spielen konzentrieren wird.

Ihr wollt mehr Games für Xbox Series X sehen? Wir werden euch mehr Games für Xbox Series X zeigen!



Schaltet ein beim ersten Next Gen-Gameplay von unserem Partner-Entwicklern in der neuesten Inside Xbox Folge am 7. Mai 17:00.#XboxSeriesX #PowerYourDreams pic.twitter.com/S8wb7chw0q — Xbox DACH (@XboxDACH) April 30, 2020

Damit gibt es zum ersten Mal Gameplay zu Spielen für Xbox Series X zu sehen. Der Insider Shinobi hat im ResetERA-Forum bekannt gegeben, dass es auch Gameplay zu noch nicht angekündigten Spielen geben wird. Auf die Frage eines Users hin, ob es denn auch neue Spiele geben wird, antwortet er einfach nur mit einem "Ja".

Shinobi lässt aber auch auf einen großen Publisher vermuten, der vielleicht Neues zeigen könnte. Auf das Statement eines Users dazu, dass EA nichts für den kommenden Spieleherbst hat, sagt der Insider folgendes:

"Ich würde nicht "nichts" sagen."

Da EA und Microsoft in den vergangenen Jahren immer wieder Werbe-Partnerschaften eingegangen sind, wie zuletzt bei Star Wars Jedi: Fallen Order, erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass der Publisher während der Show etwas Neues enthüllt.

Wir haben bei Microsoft nach einem Statement zum Event sowie den möglichen Third Party-Partnern nachgefragt und werden diesen Artikel bei einer Antwort aktualisieren.

Wann findet der Stream statt? Am 7. Mai um 17 Uhr deutscher Zeit, könnt ihr auf den diversen Kanälen von Microsoft auf YouTube, Twitch & Co. einschalten, um Inside Xbox zu schauen. Weitere Infos zum Event findet ihr hier:

Was wird gezeigt?

Das ist schon bestätigt: Wir tappen aber nicht ganz im Dunkeln, was die Spiele angeht. Ubisoft hat im Zuge der Enthüllung von Assassin's Creed Valhalla bestätigt, dass es während des Events Next-Gen-Material zu sehen gibt.

We will be happy to reveal our first Assassin’s Creed Valhalla gameplay trailer during the First Look Xbox Series X Gameplay on Inside Xbox. Stay tuned! https://t.co/1KjtTI1FdF — Ubisoft Nordic (@ubisoftnordic) April 30, 2020

"Wir freuen uns, den ersten Gameplay-Trailer zu Assassin's Creed Valhalla mit erstem Xbox Series X Gameplay während der Inside Xbox-Show zu enthüllen. Bleibt gespannt!"

Diese Spiele sind unter anderem möglich: Neben vermeintlichen Spielen von EA steht auch Warner Bros. sehr hoch im Kurs. Seit Monaten warten die Fans auf eine Enthüllung eines neuen Batman-Spiels. Dieses trägt wahrscheinlich den Namen "Court of Owls" und soll die Arkham-Reihe fortsetzen. Mögliche andere Spiele sind Dying Light 2 oder ein Lords of the Fallen 2, das erst kürzlich für Next-Gen bestätigt wurde.

Was ist mit Halo, Forza & Co.? First Party-Spiele wurden von Microsoft selbst ausgeschlossen. Aaron Greenberg, Marketing Manager bei Xbox, bestätigt noch einmal in einem Tweet, dass nur Third Party-Spiele gezeigt werden. Eine weitere Show mit First Party-Titeln soll im Sommer stattfinden.

So pumped to see our partners showing us a first look at Xbox Series X gameplay next week! Also know the Xbox Game Studios teams are hard at work on some big summer plans. More details soon! #GetHyped ???????? https://t.co/VXXsZnUYX5 — Aaron Greenberg ?????? (@aarongreenberg) April 30, 2020

"So aufgeregt, das erste Xbox Series X-Gameplay von unseren Partnern nächste Woche zu sehen! Ihr könnt euch sicher sein, dass die Teams der Xbox Game Studios intensiv an großen Plänen für den Sommer arbeiten. Mehr Details bald!"

Welches Third Party-Spiel wollt ihr besonders gerne während der Show sehen?