Xbox Series X - Endlich! Nächste Woche zeigt Microsoft mehr Spiele

Microsoft hat zur Hardware Xbox Series X bereits viele Infos und Details verraten. Wie es allerdings mit dem konkreten Spiele-LineUp und Gameplay-Material aussieht, darüber wurde bislang größtenteils noch der Mantel des Schweigens gehüllt.

Doch bald hat das Warten auf mehr Infos zu den Spielen endlich ein Ende. Denn wie Microsoft bestätigt hat, wird in der nächsten Woche ein Inside Xbox-Event stattfinden, das den Fokus ganz klar auf die Spiele für die Next Gen-Konsole legt.

Die Inside Xbox-Ausgabe startet am 7. Mai um 17 Uhr deutscher Zeit.

Ihr wollt mehr Games für Xbox Series X sehen? Wir werden euch mehr Games für Xbox Series X zeigen!



Schaltet ein beim ersten Next Gen-Gameplay von unserem Partner-Entwicklern in der neuesten Inside Xbox Folge am 7. Mai 17:00.#XboxSeriesX #PowerYourDreams pic.twitter.com/S8wb7chw0q