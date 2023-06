Neues Prince of Persia mit Gameplay-Trailer angekündigt und einen Release gibts auch

Ein neues 2D-Prince of Persia wurde angekündigt.

Während sich das Remake von Sands of Time aktuell immer weiter nach hinten verschiebt, gab es auf dem Summer Game Fest ein neues 2D-Abenteuer mit dem Schwertschwinger zu sehen. Nicht nur das, auch der Release wurde bereits bekanntgegeben.

Wann erscheint PoP: The Lost Crown? Bereits am 18. Januar 2024 soll es losgehen und zwar auf Current Gen (PS5, Xbox Series X/S), Nintendo Switch, PC und sogar der Last Gen (PS4, Xbox One).

Den ersten Gameplay-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

1:49 Das neue Prince of Persia zeigt sich im Gameplay-Trailer und verrät das Release-Datum

Sobald uns weitere Infos zum Spiel erreichen, werden wir den Artikel aktualisieren.



Derweil verratet uns, wie euch das neue 2D-Prince of Persia gefällt. Habt ihr Lust auf solch ein Spiel?