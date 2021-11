Project Awakening: Verschollenes Spiel gibt beeindruckendes Grafik-Lebenszeichen von sich

Project Awakening sieht in den ersten Trailern ziemlich beeindruckend aus. Daran hat sich nichts geändert, das Spiel sieht auch im neuesten Grafik-Showcase wieder richtig gut aus. Aber sonst wissen wir leider nur sehr wenig über den Titel. Das Action-RPG wurde 2018 angekündigt und sollte eigentlich für die PS4 erscheinen. Mittlerweile wird ein PS5-Release aber immer wahrscheinlicher. Schaut euch das neue Video an.

Project Awakening sieht auch im neuesten Video grafisch beeindruckend aus

Neues Video sieht richtig gut aus: Die Menschen hinter Project Awakening hauen zwar keine neuen Infos zum Spiel raus, aber dafür gibt es ein neues Video zu bestaunen. Das zeigt die Grafik-Engine Cyllista in Aktion. Zu sehen sind vor allem dicht bewachsene Landschaften, Lichtstimmungen in Wäldern, aber auch weit reichende Ausblicke.

Am besten schaut ihr euch das Ganze selbst an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auf Twitter kann sich die Grafikpracht leider oft nicht recht entfalten, daher könnt ihr euch das Video auch nochmal hier auf Streamable in etwas besserer Qualität anschauen. Aber auch so lässt sich leider nur erahnen, wie gut das Gezeigte in 4K aussehen muss. Wenn Project Awakening tatsächlich so aussieht, können wir uns schon mal auf einen echten Grafik-Leckerbissen freuen.

Was ist Project Awakening? Project Awakening heißt eigentlich ganz anders, beim bisherigen Namen handelt es sich lediglich um den Arbeitstitel. Angekündigt wurde das Spiel 2018 auf der Tokyo Game Show und es soll ein Action-RPG werden. Der erste Trailer hat seinerzeit schon mal ordentlich Lust auf mehr gemacht:

Ein Jahr später gab es dann nochmal ein paar weiterführende Informationen, aber seitdem ist es schon wieder verdächtig still um das Projekt geworden. In einem Interview hieß es, dass das Action-RPG auch im Koop spielbar sein soll und eventuell auch für die PS5 erscheinen könnte. Zusätzlich wurde eine Open World mit High Fantasy-Setting versprochen. Mehr dazu findet ihr hier:

22 1 Mehr zum Thema Was ist eigentlich mit Project Awakening? PS5-Release möglich, Koop bestätigt

Bleibt nur zu hoffen, dass dieses neue Lebenszeichen jetzt bedeutet, dass wir bald etwas mehr über das vielversprechende Projekt erfahren. Womöglich nähert es sich ja auch bereits langsam seiner Fertigstellung. Andererseits hieß es 2019 schon, dass das wohl noch eine ganze Weile dauern dürfte und das gilt natürlich erst recht für große, umfangreiche Open World-Titel.

Was haltet ihr von dem kurzen Video? Steigt die Vorfreude auf Project Awakening?