Project Hadar: Release, Trailer und Co. - Alle wichtigen Infos zu CD Projekt REDs neuem Open World-Spiel

Neben The Witcher und Cyberpunk ist bei CDPR auch eine dritte Marke in Arbeit, die bislang nur als Project Hadar bekannt ist. Wir tragen alle Infos zusammen.

Profilbild von Eleen Reinke

Eleen Reinke
13.06.2026 | 14:00 Uhr

Hier ist natürlich The Witcher 4 und noch nicht das mysteriöse Project Hadar zu sehen. Hier ist natürlich The Witcher 4 und noch nicht das mysteriöse Project Hadar zu sehen.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

25% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle exklusiven Tests, Guides, Videos und Reportagen von GameStar
Jede Woche ein exklusiver Podcast und zwei exklusive Newsletter
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

CD Projekt RED arbeitet aktuell nicht nur an neuen The Witcher- und Cyberpunk-Projekten. Das polnische Entwicklerstudio hat auch eine komplett neue IP am Start, die aktuell nur unter dem Namen "Project Hadar" bekannt ist.

Vieles zu diesem mysteriösen neuen RPG ist noch unbekannt. Wir tragen alle Infos einmal zusammen. Hier könnt ihr direkt zu den einzelnen Punkten springen:

Release: Wann erscheint CDPRs neue IP Project Hadar?

Bislang gibt es noch keine Informationen zu einem möglichen Release von Project Hadar. Enthüllt wurde die neue IP erstmals während CDPRs Q3-Quartalsbericht im Jahr 2022, zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich das Projekt in der frühen "Pre-Development"-Phase und 24 Personen (von rund 900 Mitarbeitenden) arbeiten daran.

Bis zum Release könnte es also noch einige Jahre dauern. Aktuell arbeitet CDPR primär an The Witcher 4 und plant nach dem Release, zwei weitere Witcher-Teile innerhalb von sechs Jahren rauszubringen. Zusätzlich haben auch die Arbeiten an Cyberpunk 2 und einem The Witcher-Multiplayer-Titel bereits begonnen.

Video starten 41:28 Witcher 4 trifft Unreal Engine 5: Was verrät uns die Tech-Demo ... und was CD Projekt RED?

Zwar will CDPR mit der parallelen Arbeit an mehreren Projekten die Zeiträume zwischen Releases verkürzen, mit Blick auf die Pipeline rechnen wir aber frühestens zwischen 2032 und 2035 mit einem Release von Project Hadar.

Mehr zum Thema
CD Projekt RED: Alle Neuankündigungen der Cyberpunk- und The Witcher-Macher im Überblick
von Eleen Reinke
CD Projekt RED: Alle Neuankündigungen der Cyberpunk- und The Witcher-Macher im Überblick

Für welche Plattformen erscheint Project Hadar?

Hier können wir's kurz machen, bislang hat CD Projekt hier noch nichts konkretes angekündigt.

Mit Blick auf vergangene Releases des Studios gehen wir aber davon aus, dass das RPG für Konsolen und PC erscheinen wird. Mit ziemlicher Sicherheit dürfte es sich dann bereits mindestens um die PS6 und die Next-Gen-Xbox handeln.

Gibt es einen Trailer zu Project Hadar?

Auch hier geht's schnell: Nein, bislang gibt es noch keinen Trailer oder Bildmaterial zum Spiel. Hier müssen wir uns vermutlich noch ein paar Jahre gedulden.

CD Projekt Red hat abseits davon aber schon ein paar Details dazu verraten, was für eine Art von Spiel uns erwartet. Mehr dazu lest ihr auf den folgenden Seiten.

Aber jetzt seid ihr erstmal gefragt: Was für ein Setting wünscht ihr euch am meisten von einer neuen IP von CDPR?

1 von 3

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Top-Artikel
alle anzeigen
Tochter hat ein gutes Zeugnis bekommen - Vater lässt sie zur Belohnung 300 Pokémon TCG-Packs öffnen
1
Tochter hat ein gutes Zeugnis bekommen - Vater lässt sie zur Belohnung 300 Pokémon TCG-Packs öffnen
2
Glückspilz hatte vor 11 Jahren das Passwort seines Bitcoin-Wallets vergessen, jetzt entdeckt KI-Assistent ein altes Backup auf seinem Laptop - und macht ihn 345.000 Euro reicher
3
Lehrer sammelt 32 Gameboys für seinen Unterricht, schreibt mit seinen Schülern über Spiele, wird von der Community gefeiert
4
Spieler baut seinen ersten PC, wird nervös und ertränkt seine CPU in Wärmeleitpaste - die Community sagt dazu nur: "Könntest du uns bitte etwas übrig lassen?"
5
Ich habe endlich den Steam Controller bekommen - möchte ihn aber direkt wieder loswerden
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Prachtvolles PS5-Rollenspiel: Das wohl schönste Soulslike aller Zeiten gibt’s jetzt für 9,99€ im Angebot!

vor 33 Minuten

Prachtvolles PS5-Rollenspiel: Das wohl schönste Soulslike aller Zeiten gibt’s jetzt für 9,99€ im Angebot!
Project Hadar: Release, Trailer und Co. - Alle wichtigen Infos zu CD Projekt REDs neuem Open World-Spiel

vor 37 Minuten

Project Hadar: Release, Trailer und Co. - Alle wichtigen Infos zu CD Projekt REDs neuem Open World-Spiel
Die heftigste GoPro-Alternative aktuell saugünstig – 360°-Aufnahmen nicht nur in 4K, sondern in 8K!

vor einer Stunde

Die heftigste GoPro-Alternative aktuell saugünstig – 360°-Aufnahmen nicht nur in 4K, sondern in 8K!
007 First Light im Test: Dieses James Bond-Spiel hat die Lizenz zum Blockbuster-Hit - jetzt mit finaler Wertung   90     16

vor 2 Stunden

007 First Light im Test: Dieses James Bond-Spiel hat die Lizenz zum Blockbuster-Hit - jetzt mit finaler Wertung
mehr anzeigen