Project Hadar: Release, Trailer und Co. - Alle wichtigen Infos zu CD Projekt REDs neuem Open World-Spiel

Hier ist natürlich The Witcher 4 und noch nicht das mysteriöse Project Hadar zu sehen.

CD Projekt RED arbeitet aktuell nicht nur an neuen The Witcher- und Cyberpunk-Projekten. Das polnische Entwicklerstudio hat auch eine komplett neue IP am Start, die aktuell nur unter dem Namen "Project Hadar" bekannt ist.



Vieles zu diesem mysteriösen neuen RPG ist noch unbekannt. Wir tragen alle Infos einmal zusammen. Hier könnt ihr direkt zu den einzelnen Punkten springen:

Release: Wann erscheint CDPRs neue IP Project Hadar?

Bislang gibt es noch keine Informationen zu einem möglichen Release von Project Hadar. Enthüllt wurde die neue IP erstmals während CDPRs Q3-Quartalsbericht im Jahr 2022, zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich das Projekt in der frühen "Pre-Development"-Phase und 24 Personen (von rund 900 Mitarbeitenden) arbeiten daran.

Bis zum Release könnte es also noch einige Jahre dauern. Aktuell arbeitet CDPR primär an The Witcher 4 und plant nach dem Release, zwei weitere Witcher-Teile innerhalb von sechs Jahren rauszubringen. Zusätzlich haben auch die Arbeiten an Cyberpunk 2 und einem The Witcher-Multiplayer-Titel bereits begonnen.

41:28 Witcher 4 trifft Unreal Engine 5: Was verrät uns die Tech-Demo ... und was CD Projekt RED?

Autoplay

Zwar will CDPR mit der parallelen Arbeit an mehreren Projekten die Zeiträume zwischen Releases verkürzen, mit Blick auf die Pipeline rechnen wir aber frühestens zwischen 2032 und 2035 mit einem Release von Project Hadar.

Für welche Plattformen erscheint Project Hadar?

Hier können wir's kurz machen, bislang hat CD Projekt hier noch nichts konkretes angekündigt.

Mit Blick auf vergangene Releases des Studios gehen wir aber davon aus, dass das RPG für Konsolen und PC erscheinen wird. Mit ziemlicher Sicherheit dürfte es sich dann bereits mindestens um die PS6 und die Next-Gen-Xbox handeln.

Gibt es einen Trailer zu Project Hadar?

Auch hier geht's schnell: Nein, bislang gibt es noch keinen Trailer oder Bildmaterial zum Spiel. Hier müssen wir uns vermutlich noch ein paar Jahre gedulden.

CD Projekt Red hat abseits davon aber schon ein paar Details dazu verraten, was für eine Art von Spiel uns erwartet. Mehr dazu lest ihr auf den folgenden Seiten.

Aber jetzt seid ihr erstmal gefragt: Was für ein Setting wünscht ihr euch am meisten von einer neuen IP von CDPR?