CD Projekt Red: Alle Neuankündigungen der Cyberpunk- und The Witcher-Macher im Überblick

CD Projekt Red hat in einem neuen Investoren-Call allerhand kommende Projekte angekündigt. Dabei ging es nicht nur um die Zukunft der Cyberpunk- und The Witcher-Franchises, sondern auch um eine komplett neue IP. Alle Ankündigungen haben wir hier für euch nochmal als Übersicht zusammengefasst.

Neue The Witcher-Trilogie

Eine neue The Witcher-Saga war bereits angekündigt, viel war aber bisher nicht bekannt. Nur ein Luchs-Medaillon teast den vierten The Witcher bisher an. Jetzt hat CD Projekt Red aber auch offiziell bestätigt, dass es sich wieder um eine Trilogie handeln soll. Insgesamt dürfen wir also wieder mit drei Spielen rechnen.

Aktuell befindet sich das Spiel in Pre-Production mit über 150 Entwickler*innen, die am Projekt beteiligt sind. Einen Releasezeitraum gibt es zwar noch nicht, aber zumindest der zweite und dritte Teil der Trilogie sollen innerhalb von sechs Jahren nach Release des Auftakt-Spiels erscheinen.

Alle bisherigen Infos und Gerüchte zum vierten The Witcher haben wir für euch hier gesammelt:

10 2 The Witcher: A New Saga Begins Alle Infos und Gerüchte zu Teil 4

Witcher-Spiel: Project Sirius

Das neu angekündigte The Witcher-Spiel wird von Molasses Flood mit Unterstützung von CD Projekt Red entwickelt. Der Titel soll eine Singleplayer-Erfahrung mit Kampagne, Story und Quests beinhalten, aber auch Multiplayer-Gameplay besitzen. Beschrieben wird es als eine "innovative Herangehensweise an das Witcher-Universum". Aktuell befindet sich das Spiel in der Pre-Production.

Witcher-Spiel: Project Canis Majoris

Das ebenfalls neue angekündigte Spiel wird von einem Third-Party-Studio entwickelt, das von ehemaligen The Witcher-Macher*innen geführt wird. Dabei handelt es sich um ein storyfokussiertes Singleplayer-RPG mit einer Open World. Project Canis Majoris wird in Unreal Engine 5 entwickelt.

The Witcher 3 Next-Gen

Auch zur The Witcher 3-Version für PS5 und Xbox Series X/S gab es ein kleines Update. Zwar haben wir noch immer kein Releasedatum bekommen, aber zumindest hat CD Projekt Red angegeben, dass die Veröffentlichung noch immer für dieses Jahr geplant ist.

Cyberpunk 2077-Fortsetzung

Das Spiel, welches aktuell den Namen "Project Orion" trägt, wird eine direkte Fortsetzung zu Cyberpunk 2077. Der Titel soll intern von CD Projekt Red entwickelt werden. Viel mehr ist noch nicht bekannt, nur dass die Fortsetzung das Potenzial des Cyberpunk-Universums ausschöpfen will. Da der aktuelle Status noch als "to be developed" angegeben ist, dürfte sich das Spiel höstwahrscheinlich aktuell noch vor der Pre-Production-Phase befinden.

Bevor die Fortsetzung erscheint, kommt noch der Story-DLC zu Cyberpunk 2077. Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

Neue IP: Project Hadar

Ebenfalls neu angekündigt wurde eine komplett neue Marke mit dem Codenamen "Hadar", welches von CD Project Red entwickelt werden soll. Aktuell befindet sich das Projekt noch in der Konzept-Phase und ist noch nicht aktiv in Entwicklung. Ziel der Macher*innen ist es, ein komplett neues Universum von Grund auf zu erschaffen.

An welchen Projekten CD Projekt Red sonst aktuell arbeitet, haben wir euch hier zusammengefasst:

23 5 Cyberpunk, The Witcher und mehr Daran arbeitet CD Projekt RED aktuell

Multiplayer-Zukunft

Project Sirius ist das erste Hauptspiel (abseits von Gwent) einer CD Projekt Red-IP, das mit Multiplayer-Elementen angekündigt wurde. Es soll allerdings nicht das letzte bleiben. CD Projekt plant in Zukunft, Multiplayer in die meisten ihrer Titel zu implementieren.

Ziel soll es sein, damit die "Singleplayer-Erfahrung zu bereichern." Das ist nicht verwunderlich, immerhin hatte der Entwickler bereits angekündigt, dass künftige Cyberpunk- und The Witcher-Spiele Multiplayer-Elemente enthalten sollen. Der Fokus soll aber augenscheinlich weiterhin auf dem Singleplayer liegen, ein reines Multiplayer-Spiel brauchen wir wohl in naher Zukunft nicht erwarten.

Auf welche der Ankündigungen freut ihr euch am meisten?