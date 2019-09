Project Resistance - Neues Resident Evil-Spiel im ersten Trailer

Nach der ersten Ankündigung via Homepage in der vergangenen Woche zum neuen Resident Evil-Ableger Project Resistance, wurde jetzt ein erster actiongeladener Teaser veröffentlicht.

Den Teaser könnt ihr euch hier anschauen:

Was ist zu sehen?

Im Teaser sehen wir vier recht junge und unbekannte Charaktere auf dem Weg durch eine Forschungseinrichtung. Auf ihrem Weg werden sie unter anderem von Zombies und einem Licker angegriffen. Am Ende des ca. 90-sekündigen Clips stellt sich den Figuren Mr. X in den Weg.

Was ist Project Resistance?

Viel ist über den neuen Ableger im Resident Evil-Universum noch nicht bekannt. Wie wir der Videobeschreibung entnehmen können, handelt es sich beim Spiel jedoch um ein teambasiertes Survival-Horror-Erlebnis.

Weitere Informationen zum Spiel werden wir laut der Homepage am 12. September von der Tokyo Game Show bekommen.

Wann Project Resistance erscheinen soll, ist aktuell ebenfalls noch unbekannt. Das Spiel kommt für PS4, Xbox One und den PC auf den Markt.

Was sagt ihr zu den ersten Szenen?