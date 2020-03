Resident Evil: Resistance - Start der PS4-Beta verschoben

Am 03. April erscheint das Remake von Resident Evil 3 im Bundle mit RE: Resistance, einem asymmetrischen Multiplayer-Spiel, in dem ein Team von vier jungen Erwachsenen gegen den sogenannten Mastermind antritt. Damit ihr euch vor Release einen ersten Eindruck vom Spiel für PS4, Xbox One und PC machen könnt, sollte am Freitag eine offene Beta starten. Diese wurde jetzt seitens Entwickler Capcom für zwei der drei Plattformen verschoben.

Wer gestern zum Start der offenen Beta auf PS4 und PC ein Resistance-Match starten wollte, bekam schnell eine Fehlermeldung angezeigt. Jetzt meldeten sich die Entwickler via Twitter zu Wort und gaben bekannt, dass die Testphase aufgrund technischer Probleme verschoben wird. Hier der Tweet:

Due to technical issues, there is a delay for the RE Resistance Open Beta on PS4 and Steam. The XB1 version is unaffected and is available. We're working to resolve the issue as soon as we can and will keep you updated. Apologies for the inconvenience.