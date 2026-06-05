Shadow of the Colossus-Macher meldet sich mit neuem Spiel zurück - voller gigantischer Roboter

Nach der legendären Reise in The Last Guardian bringt Fumito Ueda mit gen Atlas ein neues Abenteuer in eine faszinierende und trostlose Welt.

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Kevin Itzinger
05.06.2026 | 23:40 Uhr

Sagt Hallo zu den neuen beiden Helden von Fumito Ueda. Sagt Hallo zu den neuen beiden Helden von Fumito Ueda.

Vor zehn Jahren erschien The Last Guardian, das letzte Spiel von Fumito Ueda, dem Mastermind, das auch hinter legendären Titeln wie Shadow of the Colossus und Ico. Während des Summer Game Fest-Events wurde nun ein Trailer zu seinem neuen Spiel gezeigt.

Project Robot heißt jetzt gen Atlas und zeigt sich im ersten Trailer

Der erste Teaser zum Spiel erschien 2024 auf den Game Awards, damals noch unter dem Codenamen Project Robot. Jetzt wissen wir, dass das nächste Projekt von Ueda gen Atlas heißt.

Video starten 1:47 Der Schöpfer von Shadow of the Colossus ist zurück und inszeniert Kämpfe mit gigantischen Robotern

Das spielt in einer einsamen, trostlosen, aber auch faszinierenden Welt voller gigantischer Megastrukturen und mysteriöser Roboter.

Erneut spielen wir einen kleinen flinken Charakter, der diesmal einen Poncho trägt. Durch Kletter- und Plattform-Passagen kämpft er sich an riesigen Strukturen vorbei.

Wir sind aber nicht allein, ein großer Roboter-Freund begleitet uns. Der kann seinen Kopf abtrennen, als Drohne durch die Welt fliegen und auf anderen Mech-Körpern andocken, um so mit deren Fähigkeiten Rätsel zu lösen.

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Das Spiel wird dieses Mal von Epic Games finanziert und soll für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Damit ist es das erste Spiel von Ueda, das für die Microsoft-Konsole erscheint.

Freut ihr euch auf gen Atlas?

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