gamescom 2026: Alle Shows und Events, die während der Messe stattfinden

Auch in diesem Jahr wird es wieder zahlreiche Shows auf und um die gamescom geben. (Foto: Koelnmesse / gamescom / Hanne Engwald)

Die gamescom findet 2026 vom 26. bis zum 30. August statt und wird erneut einen Tag vorher von der Opening Night Live-Show am 25. August eröffnet. Aber auch danach finden noch zahlreiche Shows und Events während der Messe statt.

Wir listen euch hier alle wichtigen Termine auf, verraten euch, wie ihr sie auch von Zuhause aus miterleben könnt und was euch dabei erwartet. Natürlich halten wir die Liste auch aktuell und ergänzen neue Termine, sobald sie bekannt werden.

Wenn ihr euch für ein bestimmtes Event interessiert, könnt ihr über das Inhaltsverzeichnis direkt dahin springen:

43:30 Neue Spiele im Mai - Vorschau-Video für PC und Konsolen

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Opening Night Live

Termin: 25. August 2026

25. August 2026 Uhrzeit: TBA (wahrscheinlich 20:00 Uhr)

TBA (wahrscheinlich 20:00 Uhr) Teilnahme: Live vor Ort, digital im Stream

Auch dieses Jahr startet die gamescom mit der großen Opening Night Live, in der Geoff Keighley in knapp zwei Stunden neue Ankündigungen, Trailer und Gameplay zu kommenden Spielen präsentiert.

Wenn ihr euch zur Einstimmung die Show von 2025 anschauen wollt, könnt ihr das hier tun:

gamescom awesome indies

Termin: TBA

TBA Uhrzeit: TBA

TBA Teilnahme: digital im Stream

Der gamescom awesome indies Showcase widmet sich zahlreichen kleinen Indie-Titeln und stellt eine Stunde lang kommende Spiele-Highlights vor. 2025 gab es etwa Neuigkeiten zu dem Nice Day for Fishing, Heroes of Might and Magic: Olden Era oder dem kürzlich erschienenen Outbound.

Die Show aus dem letzten Jahr könnt ihr euch hier nochmal anschauen:

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gamescom congress

Termin: 27. August 2026

27. August 2026 Uhrzeit: TBA

TBA Teilnahme: Live vor Ort, digital im Stream

In Zusammenarbeit mit dem game Verband der deutschen Games-Branche e. V., veranstaltet die gamescom jedes Jahr den gamescom congress. Auf der Konferenz dreht sich alles um die Potenziale von Computerspielen und darum, wie Games-Technologien in verschiedenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen eingesetzt werden können.

Während des Events finden dann verschiedene Präsentationen, Vorträge und Diskussionsrunden statt. Das Programm für 2026 ist noch nicht bekannt, der gamescom congress setzt dieses Jahr aber auf zwei Themenschwerpunkte (via gamescom congress):

Spielfeld Demokratie – wie Games politische Bildung, Partizipation und Resilienz stärken

Der Games-Effekt – welche Technologien, Denkweisen und Mechaniken aus Games in andere Branchen und Gesellschaftsbereiche ausstrahlen.

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FYNG Show

Termin: TBA

TBA Uhrzeit: TBA

TBA Teilnahme: Live vor Ort, digital im Stream

Auch unsere Redaktionen von Webedia sind dieses Jahr wieder auf der gamescom mit einem großen Stand vertreten. Von diesem aus versorgen wir euch nicht nur an allen Tagen mit einem umfangreichen Live-Programm, es wird auch wieder eine große FYNG Show mit Premieren, Ankündigungen und mehr stattfinden.

Die Ausgabe aus dem letzten Jahr könnt ihr euch hier anschauen:

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Future Games Show

Termin: TBA

TBA Uhrzeit: TBA

TBA Teilnahme: digital im Stream

Auch wenn es bisher noch keine offizielle Bestätigung gibt, gehen wir davon aus, dass es auch in diesem Jahr wieder eine gamescom-Version der Future Games Show geben wird. Auch dort stehen Updates und Ankündigungen zu kommenden Videospielen auf dem Programm.

Die Show von der letzten gamescom könnt ihr euch hier nochmal anschauen:

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Weitere Events während der gamescom

Natürlich gibt es noch viele weitere Events, wie die politische Eröffnung, den gamescom cosplay contest und mehr, die ihr auf der Messe oder live im Stream miterleben könnt. Wir werden die Übersicht erweitern und natürlich auch die Daten der bereits genannten Shows ergänzen, sobald sie verfügbar sind.

Seid ihr dieses Jahr in Köln dabei oder schaut ihr euch die Messe ausschließlich von Zuhause aus an? Auf welches Event freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns gern in die Kommentare!