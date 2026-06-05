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Der Schöpfer von Shadow of the Colossus ist zurück und inszeniert Kämpfe mit gigantischen Robotern
Die Macher von Hits wie Shadow of the Colossus und The Last Guardian haben auf dem Summer Game Fest ihr neues Open-World-Abenteuer gen Atlas vollständig enthüllt. Darin erkundet ihr einen verlassenen Planeten und verbündet euch im Spielverlauf mit einem gigantischen Roboter, um zuvor unzugängliche Gebiete freizuschalten.
Das ehemals als Project Robot bekannte Singleplayer-Spiel wird von Epic Games gepublisht und legt den Fokus wieder stark auf Entdeckerdrang und eine dichte Atmosphäre. Ein genaues Release-Datum für gen Atlas gibt es zwar noch nicht, dafür stehen mit PlayStation 5, Xbox Series X und dem PC bereits die Release-Plattformen fest.
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