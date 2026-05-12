Eine der größten PlayStation-Reihen wird 10: Zum Geburtstag verschenkt Sony 4 Gratis-Goodies - schnappt sie euch via Code

Am 10. Mai 2016 erschien das letzte Hauptspiel einer Abenteuer-Reihe, die nicht nur grafisch immer neue Maßstäbe setzte, sondern auch mit seinen Geschichten und sympathischen Charakteren zu überzeugen wusste: Uncharted 4: A Thief's End von Naughty Dog ist zehn Jahre alt geworden! Zur Feier hat Sony vier kostenlose PSN-Avatare veröffentlicht, die ihr euch ab sofort via Code schnappen könnt.
Das sind die Codes für die Uncharted 4-Avatare
- Europa (+ Australien): R3ED-24QD-E4DM
- Amerika: HG23-6T4H-RNHQ
- Japan: L8EF-LAC6-PH3B
- Korea: FHT3-4RGP-RBJ8
- Asien: PEC5-32RK-EPEQ
Insgesamt gibt's 4 unterschiedliche Avatare. Mit dem oberen Code, den ihr im PS Store einlösen könnt, bekommt ihr alle auf einen Schlag. Die Bildchen zeigen keine Charaktere, sondern Schätze, die Nathan Drake im Laufe der Uncharted-Serie findet:
Das war's aber noch nicht: Ende Mai will Sony außerdem einen animierten PS5-Hintergrund für den Welcome-Hub der Konsole nachreichen, dessen Design auf dem Key-Art der Uncharted: Legacy of Thieves Collection basiert. Den Hintergrund gibt's wie die Avatare komplett kostenlos.
Uncharted 4: A Thief's End kam ursprünglich am 10. Mai 2016 exklusiv für die PS4 auf den Markt. Am 28. Januar 2022, also knapp sechs Jahre später, folgte das PlayStation 5-Remaster, das Drakes Schatzjagd dank 60 fps, 3D-Audio und DualSense-Features auf ein neues Technik-Level hebt.
In Uncharted 4 treten Nate und sein Kumpel Sully ihr letztes großes Abenteuer an und begeben sich auf die Suche nach einer verschollenen Piratenkolonie. Dabei treffen die beiden Gauner unter anderem auf Drakes älteren tot geglaubten Bruder Sam und stolpern in ein Abenteuer, das die Uncharted-Formel aus Springe, Klettern, Schießen und Rätseln perfektioniert.
Und nun fragen wir euch: Was ist eure liebste Erinnerung an Uncharted 4? Schreibt's uns wie gewohnt unten in die Kommentarsektion. Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.
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