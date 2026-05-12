182 Charaktere in Dragon Ball: Sparking! Zero klingen nach viel – bis ihr seht, wie viele dieses Weltrekord-Spiel hat

Goku würde es wahrscheinlich mit allen 327 spielbaren Charakteren aus "Fire Pro Wrestling Returns" aufnehmen (wollen). (© Akira Toriyama / Toei Animation)

Dragon Ball: Sparking! Zero ist Bandai Namcos jüngstes Budokai-Tenkaichi-Ableger und bringt satte 182 Charaktere aus Akira Toriyamas Universum mit. Für ein lizenziertes Anime-Kampfspiel ist das eine beachtliche Zahl. Allerdings wirkt diese zeitgleich geradezu bescheiden, sobald man einen Blick auf den offiziellen Guinness World Record wirft.

Den hält nämlich ein Titel, der bei uns im Westen kaum auftaucht: das 2005 von Spike Chunsoft veröffentlichte "Fire Pro Wrestling Returns". Laut dem Guinness-Eintrag vereint das Spiel 327 spielbare Charaktere – und damit fast doppelt so viele wie Sparking! Zero.

3:27 Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt einen gigantischen DLC mit über 30 weiteren spielbaren Figuren und einem neuen Modus

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Ein Rekord mit Beigeschmack

Die hohe Zahl kommt aber nicht ohne Einschränkungen. Viele der 327 Kämpfer sind Parodien echter Wrestling-Größen: Namen sind leicht verfremdet oder die Promi-Gesichter angedeutet.

So sind die mechanischen Unterschiede zwischen den meisten Figuren minimal, was dem Roster-Umfang entsprechend einen gewissen "Hauptsache voll"-Charakter verleiht.

Hinzu kommt, dass Fire Pro Wrestling Returns einen eigenen Charakter-Editor mitbringt: Gürtel, Schiedsrichter und sogar Gesichts-Designs lassen sich individuell gestalten (via VidaExtra).

Ein Franchise mit holprigem Weg nach Europa

Fire Pro Wrestling – die Reihe startete bereits 1989 in Japan – erreichte den westlichen Markt erst 2001, also mehr als ein Jahrzehnt nach ihrem Debüt. In Deutschland und Spanien mussten Fans bis 2008 warten, bis "Returns" überhaupt erhältlich war.

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Dieser späte und wenig begleitete Marktstart dürfte ein Hauptgrund dafür sein, dass das Spiel trotz seines Rekords in der breiten Masse an Prügelspielen kaum eine Rolle spielt. Der Titel fristet gewissermaßen ein Nischendasein – trotz eines Umfangs, den so schnell wohl kaum jemand knacken dürfte.

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