Sammler bekommt von seiner Freundin den heiligen Gral unter den PS3-Konsolen geschenkt und sie hat gerade mal 10 Euro bezahlt

Sieht auf den ersten Blick aus, wie eine abgeranzte PS3 vom Flohmarkt. Aber Kennern sehen den Wert direkt.

Wer Retro-Konsolen sammelt, muss manchmal starke Nerven haben. Denn gerade beliebte ältere Modelle sind nur schwer zu finden und dann kosten sie auch noch ein halbes Vermögen. So auch bei der PlayStation 3, wo die ersten Modelle noch einiges mehr an Funktionen hatten, als ihre Nachfolger.

Umso besser, wenn man eine Partner*in hat, die nicht nur die eigene Leidenschaft teilt, sondern auch eine Nase für Schnäppchen hat.

Ein Traum für alle Sammler

Im r/PS3-Subreddit zeigt der Nutzer Neodrakcer eine alte PlayStation 3, die ihm seine Freundin für gerade einmal 12 Dollar – also umgerechnet 10 Euro – gekauft hat.

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Bei der Konsole handelt es sich um eine CECHA01. Für viele Retro-Fans eines der begehrtesten PS3-Modelle überhaupt.

Der Zustand ist allerdings eher – nennen wir es mal ausbaufähig. Laut Vorbesitzer läuft die Konsole zwar noch, schaltet sich nach einiger Zeit aber wieder ab. Vermutlich braucht sie neue Wärmeleitpaste, eine Reinigung und generell etwas Liebe.

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Die Kommentare sind sich vor allem bei einer Sache einig: Wenn eine Frau dir als Konsolensammler so ein Geschenk macht, dann ist das quasi ein Heiratsantrag.

Für 12 Dollar? Dafür musst du sie zum Essen einladen.

Die PS3 ist ein Keeper. Deine Freundin übrigens auch.

Heirate sie einfach direkt.

So weit würden wir nicht gehen. Aber es ist schön, wenn der oder dem Partner*in nicht nur Interesse am eigenen Hobby zeigt, sondern auch aktiv mitmacht. Eine schöne Grundlage für eine Beziehung.

Warum dieses Modell so besonders ist

Doch warum ist diese Version der Konsole eigentlich so ein großes Ding?

Die frühen PS3-Modelle sollten ursprünglich fast komplett abwärtskompatibel zur PlayStation 2 sein. Genau dafür besaßen die ersten Versionen noch große Teile der originalen PS2-Hardware.

Spätere Modelle verloren diese Funktion nach und nach wieder, weil Sony die Produktionskosten senken wollte.

Dadurch wurde die CECHA01 über viele Jahre für viele Fans zum perfekten All-in-One-Gerät: PlayStation, PlayStation 2 und PlayStation 3 in einer einzigen Konsole.

In den letzten Jahren hat die Nachfrage aber nachgelassen. Denn leider gelten die Konsolen nicht gerade als die zuverlässigsten. Aber für 10 Euro kann man sich trotzdem nicht beschweren.

Habt ihr noch die alte PS3 und läuft sie noch?