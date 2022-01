PS Now im Februar 2022 bringt eine der größten Enttäuschungen 2021

Sony hat im PlayStation Blog die neuen Spiele für den Abo-Service PlayStation Now bekannt gegeben. Somit gibt es ab morgen wieder vier neue PS4-Spiele, auf die ihr euch freuen dürft.

Diese PS Now-Spiele sind im November mit dabei

Das große Highlight im Februar 2022 wäre für viele vermutlich GTA: Vice City gewesen. Aber das hat sich im letzten Jahr eher als Flop herausgestellt. Aber das bedeutet für euch, dass ihr euch direkt auf die anderen Neuzugänge stürzen könnt:

Darum ist GTA: Vice City Definitive Edition kein Highlight

Darum geht's: Bei GTA Vice City spielt ihr den Mafiosi Tommy Vercetti, der in den 80ern aus dem Gefängnis entlassen wird. Gerade zurück, kommt er direkt in Vice City an und soll dort direkt einen Drogendeal abschließen. Dieser läuft schief und nun muss sich Tommy in der Unterwelt der Miami-artigen Stadt beweisen.

Sehr schlechte Portierung: Viele freuten sich vorab darauf, auf der PS4 und PS5 wieder nach Vice City zurückkehren zu können. Doch zum Release machte sich dann große Ernüchterung breit. Viele Bugs, ein sehr gewöhnungsbedürftiger Grafikstil und kaum Veränderungen am Spiel selbst sorgten dafür, dass das Remaster für viele zur Enttäuschung des Jahres wurde.

Auch bei uns im Test konnte die Trilogie nicht überzeugen:

Wann stehen die neuen PS Now-Spiele bereit? In der Regel werden sie immer am ersten Dienstag im Monat freigeschaltet. Auch dieses Mal müsst ihr also nur bis zum 01. Februar 2022 warten. Meistens gegen Mittag werden die neuen Spiele direkt über die App oder über die Suche auffindbar und herunterladbar sein.

Das gibt's im Februar bei PS Plus

Falls euch die Spiele bei PS Now nicht unbedingt zusagen, dann gibt es immer noch PS Plus. Ebenfalls morgen werden dort die monatlichen Spiele freigeschaltet. So bekommt ihr unter anderem für die PS5 die Konsolenversion von Planet Coaster.

Kann euch das Lineup diesen Monat bei PS Now überzeugen?