Hades 2 bekommt sein letztes gigantisches Update, bevor es dann endlich in den Full Release geht - wahrscheinlich noch dieses Jahr

Hades 2 ist schon seit dem Early Access-Release ein rundum gelungenes, äußerst spaßiges Roguelike-Action-RPG.

Hades 2 wächst und gedeiht. Der Early Access geht in die finale Phase und beschert uns mit dem letzten großen Update vor Full Release noch einmal richtig viele neue Inhalte. Euch stehen ab sofort neue, stärkere Boss-Kämpfe zur Verfügung, gemeinsam mit frischen Waffen-Aspekten, neuen Zaubern und natürlich vielen neuen Story-Events und noch mehr. Wir können auch endlich unsere Beziehungen vertiefen.

Darum geht's: Nach dem durchschlagenden Erfolg von Hades, das bei Fans und Kritik extrem gut ankam, hat sich Entwicklerstudio Supergiant Games zum ersten Mal an eine Fortsetzung gewagt. Erneut wurde der Weg des Early Access gewählt und jetzt gibt es das dritte, wieder extrem umfangreiche Update:

2:20 Hades 2-Trailer zeigt die neuen Inhalte aus dem The Unseen-Update

Autoplay

Das steckt im The Unseen-Update: Eine ganze Menge, soviel steht fest. Es gibt dieses Mal zwar kein komplett neues Gebiet mit neuem Bossgegner, dafür könnt ihr aber zum Beispiel jedem bisherigen Bosskampf eine noch schwierigere Phase entlocken.

Das sind die Highlights:

Versteckte Aspekte: Jede Waffe hat jetzt eine neue Form, die ihr freischalten könnt.

Jede Waffe hat jetzt eine neue Form, die ihr freischalten könnt. Vow of Rivals: Jeder Bosskampf gegen einen Guardian kann jetzt schwieriger werden.

Jeder Bosskampf gegen einen Guardian kann jetzt schwieriger werden. Überarbeitete Umbral Flames: Die Flames of Ygnium-Waffe spielt sich nun besser.

Die Flames of Ygnium-Waffe spielt sich nun besser. Neue Hexes: Ihr könnt die Selene-Fähigkeiten jetzt mit Kräften der olympischen Götter verstärken.

Ihr könnt die Selene-Fähigkeiten jetzt mit Kräften der olympischen Götter verstärken. Tiefere Beziehungen: Ihr könnt einer ganzen Menge von Charakteren jetzt näher kommen.

Ihr könnt einer ganzen Menge von Charakteren jetzt näher kommen. Neue Gegner: In Erebus und der Stadt Ephyra lassen sich neue Feinde antreffen.

In Erebus und der Stadt Ephyra lassen sich neue Feinde antreffen. Hübschere Artworks: mehr Charakter-Portraits haben jetzt Umgebungs-Effekte und Ähnliches.

mehr Charakter-Portraits haben jetzt Umgebungs-Effekte und Ähnliches. Neue Musik: Unter anderem spielt eine ganz bestimmte Band jetzt einen neuen Song.

Unter anderem spielt eine ganz bestimmte Band jetzt einen neuen Song. Gameplay-Verbesserungen: Gegner spawnen schneller, ihr schlagt durch bestimmte Gegenstände hindurch und müsst insgesamt weniger warten.

Gegner spawnen schneller, ihr schlagt durch bestimmte Gegenstände hindurch und müsst insgesamt weniger warten. Balancing: Einige Waffen wurden überarbeitet, Boons wurden ausgetauscht und vieles mehr.

Der Trailer verrät noch mehr: Beispielsweise können wir jetzt endlich auch das Antlitz von Narcissus bewundern. Außerdem wirkt es so, als wären endlich auch tiefere Romanzen mit Nemesis, Eris und Icarus im Spiel. Last, but not least können wir allem Anschein nach auch noch einmal die Traumwelt von Hypnos betreten.

So geht es weiter mit Hades 2 im Early Access: Kommt der Full Release von Version 1.0 noch 2025?

Die Chancen stehen nicht schlecht: Laut dem Patch Notes-Beitrag im Steam-Forum beziehungsweise der neuen Roadmap zur Entwicklung stellt das The Unseen-Update das letzte große Update dar, bevor die Vollversion des Spiels erscheint.

Der nächste Patch soll dann schon Version 1.0 bringen. Offiziell geplant ist der Release eigentlich für dieses Jahr, aber eine Verschiebung auf 2026 liegt natürlich auch im Rahmen der Möglichkeiten. Sehen wir uns den bisherigen Rhythmus der Updates an, würde aber auch durchaus ein Full Release zum Jahresende passen.

Was denkt ihr: Kommt Hades 2 noch dieses Jahr vollständig auf den Markt? Wie findet ihr das neue Update und konntet ihr es vielleicht sogar schon ausprobieren?

Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf Seite 2: