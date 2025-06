Rematch: Release-Uhrzeit - dann könnt ihr loskicken und das müsst ihr vor dem Start des Multiplayer-Fußball-Spiels wissen

Wann ist der Release von Rematch genau? Hier erfahrt ihr es.

Wenn ihr Fußball-Spiele mögt, dann könnt ihr euch schon sehr bald auf Zuwachs zum Lineup freuen. Mit Rematch erscheint nämlich ein brandneuer Multiplayer-Kicker, den ihr mit dem richtigen Game Pass-Abo sogar gratis spielen könnt. Inzwischen wissen wir auch, wann genau das Spiel live geht.

Release und Startzeit von Rematch

Aktuell befindet sich Rematch im Early Access. Wer also die Pro- oder Elite-Edition vorbestellt hat, kann aktuell bereits zocken. Für alle anderen geht es am 19. Juni los. Entwickler Sloclap hat inzwischen auch verraten, wann genau es so weit ist. Wir können nämlich nicht direkt morgens loslegen, sondern müssen uns ein paar Stunden gedulden:

Release von Rematch: Donnerstag, der 19. Juni 2025

Donnerstag, der 19. Juni 2025 Uhrzeit: 12 Uhr mittags deutscher Zeit (CEST)

Das Spiel erscheint weltweit parallel. Je nachdem, wo ihr euch befindet, variiert die Uhrzeit also. Wo der Release in Großbritannien etwa um 11 Uhr morgens stattfindet, ist es bei uns 12 Uhr.

1:04 Rematch angekündigt: Das neue Spiel der Sifu-Macher wird ganz anders, als ihr denkt

Kommt Rematch in den Game Pass?

Normalerweise zahlt ihr für Rematch 24,99 Euro, beziehungsweise 34,99 Euro für die Pro Edition und 44,99 Euro für die Elite Edition. Mit einem Game Pass Ultimate- oder einem Game Pass PC-Abo bekommt ihr aber direkt zum Release Zugriff ohne weitere Zusatzkosten.

Gibt es Crossplay in Rematch?

Einen kleinen Dämpfer gibt es für alle, die direkt zum Start mit Freund*innen auf anderen Plattformen loszocken wollten. Wie der offizielle X-Account (ehemals Twitter) nämlich bereits verraten hat, wird es zum Launch kein Crossplay geben.

Allerdings soll das Feature in einem zukünftigen Update nachgereicht werden und gehört laut Sloclap zu den Top-Prioritäten des Teams. Ein genaues Zeitfenster für den Release des Features gibt es aber noch nicht.

Das ist Rematch

Rematch ist ein Online-Mehrspieler-Fußballspiel, das ein wenig an Rocket League erinnert. Es gibt hier aber keine Autos – stattdessen stehen die teambasierten Matches im Fokus. Zwei Teams aus drei bis fünf Spieler*innen treten gegeneinander an, wobei ihr immer nur einen Charakter aus der Schulter-Perspektive steuert.

Ihr könnt also mit euren Freund*innen zusammen oder auch gegen sie antreten. Rematch setzt dabei weniger auf klassische Fußball-Regeln, sondern eher auf temporeiches Gameplay. Fouls oder Abseits gibt es also nicht. Daneben stehen euch Ranked- und Private Matches zur Auswahl.

Springt ihr direkt zum Release in das neue Fußballspiel rein?