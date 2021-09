PS Now im September bringt Final Fantasy 7 und sechs weitere PS4-Highlights

Neue Ps Now-Spiele im September 2021: Sony hat mal wieder die neuen Titel, die im September zum Aboservice PS Now stoßen, bekanntgegeben. Diesmal erwartet uns eine große Auswahl, die wohl vielen Fans etwas bieten dürfte.

Wann stehen die neuen Spiele zu Verfügung? Die neuen Titel werden morgen, am 7. September 2021, zum PS Now-Katalog hinzugefügt und können von Abonnent*innen heruntergeladen wreden.

Alle neuen PS Now-Titel in der Übersicht:

PS Now bietet bisher lediglich PS4-Versionen an.

Das sind die Highlights im September

Final Fantasy 7

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel GamePro Wertung: 80

Darum geht's: Im RPG-Klassiker Final Fantasy 7 (hier handelt es sich übrigens nicht um das Remake, sondern das originale PS1-Spiel) schlüpfen wir in die Rolle des Söldners Cloud, der sich der Widerstandsgruppe Avalanche anschließt, um gegen den Konzern Shinra vorzugehen, die dem Planeten die Lebensenergie aussaugen.

Weitere Final Fantasy-Teile folgen: Final Fantasy 7 bildet nur den Auftakt der FF-Titel, die zu PS Now kommen. Jeden Monat bis Januar 2022 soll nun ein weiterer Teil der Reihe zum Abo-Aufgebot hinzustoßen, sodass noch Final Fantasy 8, 9, 10/10-2 und 12 folgen werden.

Killing Floor 2

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter GamePro Wertung: 79

Darum geht's: Im Ego-Shooter Killing Floor 2 treten wir gegen Zombies (Zeds genannt) an, um die Bevölkerung vor der vollständigen Vernichtung zu schützen. Mit verschiedenen Klassen und Waffen können wir uns durch Horden von Gegnern schießen, schlagen und säbeln.

Das ist das besondere: Killing Floor 2 lässt uns dabei wahlweise alleine oder im Online-Koop mit Freunden Zombies schnetzeln. Insgesamt können bis zu sechs Spieler*innen zusammen antreten.

Moonlighter

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel GamePro Wertung: 84

Darum geht's: Im Roguelite-Abenteuer Moonlighter können wir nicht nur zufallsgenerierte Dungeons erkunden, um darin Schätze zu finden und natürlich Monster zu vermöbeln, wir sind außerdem auch noch Ladenbesitzer. All das Loot, was wir uns also mit Schwert, Speer und Co. erarbeiten, können wir zuhause im heimischen Laden hinter die Theke stellen und damit unser Gold verdienen. Damit können wir dann wiederum unseren Laden ausbauen, oder uns etwa bessere Ausrüstung holen.

Mehr zu PS Now

Wer mehr über Sonys kostenpflichtigen Streaming-Service PS Now erfahren will, sollte in unseren PS Now-Artikel (Anzeige) reinschauen, in dem wir das Spiele-Abonnement genauer vorstellen.

Welches neue PS Now-Spiel im September interessiert euch am meisten?