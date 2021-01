PS Now im Januar 2021: The Crew 2 & weitere PS4-Titel hinzugefügt

Neue PS Now-Games im Januar 2021: Der Streaming-Dienst PS Now fügt auch im neuen Jahr stetig weitere Spiele hinzu. Das Jahr startet stark mit insgesamt drei Titeln, wovon zwei Titel das Herz von Strategie-Spieler*innen höher schlagen lassen dürfte. Auch Rennspiel-Fans sind mit The Crew 2 gut versorgt.

Wann stehen die neuen Titel zur Verfügung? Die Spiele sind allesamt ab sofort in eurer Bibliothek erhältlich. Bedenkt allerdings, dass The Crew 2 nur sechs Monate zur Verfügung stehen wird.

Alle neuen Titel im Überblick:

Das sind die PS Now-Titel für Januar 2021

The Crew 2

Gamepro-Wertung: 76

Darum geht's: Das Open-World-Rennspiel schickt euch in die Vereinigten Staaten, in der ihr viele Renndisziplinen meistern müsst. Die riesige und vielseitige Welt kann nicht nur mit eurem liebsten Auto, sondern auch mit dem Motorrad, Boot und Flugzeug erkundet werden.

Was erwartet euch? Dank des verbesserten Fahrmodells machen Rennen gegen die KI mehr Spaß als im Vorgänger. Zudem sticht die Grafik der Xbox One X-Version für ein Open-World-Spiel dieser Dimension aus der Masse heraus.

Alle Infos zu The Crew 2 gibt es in unserem Test:

37 0 Mehr zum Thema The Crew 2 im Test - Rennspaß in der Stadt, auf dem Land und im Fluss

Surviving Mars

Gamepro-Wertung: 82

Darum geht's: Wie der Name schon verrät, müsst ihr in Surviving Mars auf dem Roten Riesen überleben. Dafür schafft ihr optimale Lebensbedingungen für eure menschliche Kolonie und versorgt sie mit wichtigen Ressourcen, die der Planet nicht unbedingt bereitstellt. Im Gegenteil: Bleibt gewappnet für die Gefahren und Umweltkatastrophen, die der Mars für euch bereithält.

Unseren Test zu Surviving Mars findet ihr hier:

1 0 Mehr zum Thema Surviving Mars im Test - Komplex wie SpaceX

Frostpunk

Gamepro-Wertung: 89

Darum geht's: Frostpunk entführt euch in eine alternative Version der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts und stellt Spieler*innen vor strategische Herausforderungen. Der Planet friert auf mysteriöse Weise ein und so liegt es an euch, mit dem letzten Rest der zivilisierten Gesellschaft zu überleben. Hierzu müsst ihr eine Stadt erbauen, neue Technologien entdecken und die Gesellschaft verwalten. Die Entscheidungen, die Spieler*innen treffen, fallen gravierend aus.

Die Aufbaustrategie haben wir uns im Test für euch angeschaut. Hier geht's zu unseren Eindrücken:

11 4 Mehr zum Thema Frostpunk im PS4-Test - Die beste Aufbaustrategie für Konsolen

Ganze Zombiemassen verlassen PS Now

Wie in jedem Monat muss auch im Januar ein Titel den Streaming Service verlassen. Dieses Mal trifft es das Action-Adventure Days Gone. PS5 Besitzer*innen dürfte das nicht stören, denn sie können den Titel mit der PS Plus Collection gratis genießen:

159 4 Mehr zum Thema PS Plus Collection für PS5: Liste aller 20 Gratis-Spiele & alle Infos

Was sind eure Favoriten in diesem Monat?