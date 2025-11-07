CoD Black Ops 7: Alle 19 Maps zum Launch des Multiplayers

Wir listen euch alle Maps auf, die ihr zum Release von Black Ops 7 im Multiplayer spielen könnt.

Dennis Müller
07.11.2025 | 13:35 Uhr

Das sind die Launch-Maps von Call of Duty: Black Ops 7.

Inhaltsverzeichnis
Während der Opening Night Live gab es allerhand neue Infos zu Call of Duty: Black Ops 7. Darunter auch, mit welchen Maps der diesjährige Multiplayer zum Release an den Start geht. So wird es zum Launch ganze 19 Karten geben und damit etwas mehr als in Black Ops 6 im Jahr zuvor.

Letztes Update am 07. November: Zum Start von Black Ops 7 wird es nicht 18 sondern 19 Maps geben. Wir haben die 19. Map hinzugefügt.

Liste aller Launch-Maps von CoD: Black Ops 7

  • Blackheart (6v6, 2v2)
  • Colossus (6v6)
  • Cortex (6v6, 2v2)
  • Den (6v6)
  • Exposure (6v6)
  • Express (6v6, Remaster von Black Ops 2)
  • Flagship (6v6, 2v2)
  • Hijacked (6v6, Remaster von Black Ops 2)
  • Homestead (6v6)
  • Imprint (6v6)
  • Mission: Edge (Konflikt 20v20)
  • Mission: Tide (Konflikt 20v20)
  • Nuketown 2025 (Pre-season, 6v6, Remaster von Black Ops 2) - NEU
  • Paranoia (6v6, 2v2)
  • Raid (6v6)
  • Retrieval (6v6)
  • Scar (6v6)
  • The Forge (6v6)
  • Toshin (6v6)

Maps aus legendärem Call of Duty: Habt ihr den Multiplayer von CoD: Black Ops 2 gespielt, dürften euch die Maps Express, Hijacked und Raid bekannt vorkommen.

Video starten 3:04 Der ungewöhnlichste CoD-Trailer aller Zeiten: Black Ops 7 wurde erstmals enthüllt

Für welche Teamgrößen die jeweiligen Maps ausgelegt sind, werden wir ergänzen, sobald Treyarch die Informationen geteilt hat. Auch Bilder der Karten findet ihr künftig an dieser Stelle.

Mit weiteren Maps könnt ihr wie gewohnt in den kommenden Monaten zum Start der Seasons rechnen. Welche dabei sind, werden wir euch wie immer auf GamePro verraten.

Aktuelles zu Black Ops 7
Black Ops 7 bekommt neuen 32-Spieler-Modus - für die Kampagne!
von Dennis Müller
Black Ops 7 bekommt neuen 32-Spieler-Modus - für die Kampagne!
Release, Plattformen und mehr: Alle bereits bekannten Infos zum diesjährigen CoD-Teil
von Tobias Veltin
Release, Plattformen und mehr: Alle bereits bekannten Infos zum diesjährigen CoD-Teil

Eine Liste aller Multiplayer-Modi wurde ebenfalls noch nicht veröffentlicht, auf der zweiten Seite verraten wir euch jedoch, was es mit dem neuen Skirmish-Modus auf sich hat.

Call of Duty: Black Ops 7 soll am 14. November 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Eine Version für die Nintendo Switch 2 wird es nach aktuellem Stand nicht zum Release geben.

Ganze 19 Maps zum Launch, inklusive dreier Rückkehrer aus Black Ops 2. Hättet ihr euch mehr Fan-Favorites zum Start gewünscht oder zockt ihr lieber auf frischen Karten?

