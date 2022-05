PS Now im Mai 2022: Diese drei Spiele kommen neu dazu

Der PlayStation-Service PS Now befindet sich auf Abschieds-Tournee, denn schon ab dem kommenden Juni wird es den Service zumindest in seiner aktuellen Ausgestaltung nicht mehr geben. Stattdessen wird das Angebot in eine höhere Angebotsstufe von PS Plus integriert. Im Mai 2022 ist es aber noch nicht soweit, weswegen sich alle mit PS Now-Abo über drei neue Spiele freuen können.

Das sind die neuen PS Now-Spiele im Mai 2022:

Wann wandern die PS Now-Spiele in den Service? Wie gewohnt werden die PS Now-Titel am ersten Dienstag eines Monats veröffentlicht, in diesem Fall also am Dienstag, 3. Mai 2022.

Das Highlight im Mai: Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Darum geht's: Im Fighting Game Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 treten erneut die Charaktere aus der Manga- und Anime-Serie Naruto in 3D-Arenen gegeneinander an. Unter anderem kehrt der "Wall Run" aus dem ersten Teil der Reihe zurück und es ist möglich, während des Kampfes Charaktere auszuwechseln. Außerdem können Waffen und Rüstungen diesmal im Eifer des Gefechts zerbrechen.

Alles Wichtige zum Spiel findet ihr in unserem Test:

Was wird nach Juni aus PS Now? Den Namen wird es von da an nicht mehr geben, die Funktionalität bleibt allerdings erhalten, wenn auch nur im teuersten der der PS Plus-Optionen (Premium). Welche Unterschiede der sogenannten Tiers es gibt und welche Vorteile euch jeweils geboten werden, verraten wir euch in unserem separaten Artikel:

Das sind die kostenlosen PS Plus-Spiele im Mai

Die Spiele, die sich alle mit PS Plus-Abo im Mai auf ihre Festplatten laden können wurden ebenfalls schon bekannt gegeben. Dieses Mal gibt es vor allem für Fußball-Fans Grund zur Freude, denn mit FIFA 22 ist der aktuelle Vertreter der populärsten Fußballspielreihe dabei. Welche Spiele ihr abseits der Abogebühren noch abstauben könnt, lest ihr im Artikel zu den PS Plus-Spielen im Mai 2022.

Freut ihr euch auf einen der PS Now-Titel im Line-up für Mai 2022 besonders?