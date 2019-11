PS Now-Spiele im November bringen eines der besten RPGs überhaupt

PS Now-Abonnenten können sich auch im November 2019 über neue Spiele freuen. Sony hat drei neue Titel enthüllt, die ab sofort Teil der Bibliothek des Streaming-Dienstes sind.

Diese Spiele sind neu bei PS Now:

Das PS Now-Highlight im November: Persona 5

Genre: JRPG

JRPG Unsere Testwertung: 92

Darum geht's: Persona 5 ist ein JRPG, das Dating Sim- und Dungeon Crawler-Mechaniken zu einem eigenwilligen aber verdammt spaßigen Mix verbindet.

Ihr spielt einen Schüler, der nicht nur die Schulbank drückt, sondern gleichzeitig als Anführer der Phantom Thieves einem großen Mysterium in einer Parallelwelt auf der Spur ist.

Bis auf einige spielmechanische und erzählerische Parallelen hat Persona 5 nichts Vorgängern am Hut und eignet sich als in sich geschlossenes Abenteuer als perfekten Einstieg in die Serie.

Kernfeatures:

JRPG mit rund 80 bis 100 Stunden Spielzeit

Dating Sim-Elemente: Wir bauen im Alltag Beziehungen zu Charakteren auf

rundenbasiertes Kampfsystem

Aufzucht von Personas (Pokémon-artige Monster)

Für wen es sich lohnt & für wen nicht

Persona 5 ist geeignet für euch, wenn ihr nicht nur ein Faible für Anime und die Stadt Tokio habt, sondern auch ein JRPG der etwas anderen Art spielen wollt.

Bei Persona 5 solltet ihr allerdings viel Zeit einplanen: Das RPG wird euch mehr als 80 Stunden beschäftigen, wobei das Spiel zum Ende hin sehr Grind-lastig wird.

Mehr Infos findet ihr in unserem Test zu Persona 5.

Was ist PlayStation Now?

Der Streaming-Dienst von Sony erlaubt es euch, zahlreiche Spiele der PlayStation auf die Konsole und auf den Computer zu streamen.

Als Abonnenten könnt ihr Trophäen für PS3- und PS4-Titel freischalten, Spielstände in der Cloud speichern und im im Multiplayer zocken. Mittlerweile gibt's auch eine Download-Funktion.

Erst vor einigen Wochen hat Sony die Preise von PS Now gesenkt.

Wie teuer ist PS Now jetzt?

Preis im Monat: 9,99 Euro

Preis im Jahr: 59,99 Euro

Was ist eure Meinung zu den neuen Spielen?