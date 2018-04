Sony bietet derzeit wieder eine Aktion an, bei der ihr bei PS Plus sparen könnt. Wer sich aktuell das 12-Monate-Abo kauft, erhält 3 Monate Mitgliedschaft kostenlos dazu. Das Angebot kostet rund 60 Euro, gilt ab sofort und endet am 4. Mai 2018, 11 Uhr.

Sowohl Neukunden also auch alle, die bereits PS Plus-Mitglied sind, können von der Aktion profitieren. Die neue 15-monatige Mitgliedschaft beginnt für Bestandskunden zu dem Zeitpunkt, an dem ansonsten die nächste regelmäßige Zahlung fällig gewesen wäre. Hier nochmal das Angebot im Überblick:

PS Plus "15 für 12"

15 Monate PS Plus (statt 12 Monate) für 59,99 Euro

Hier geht's zum Angebot im PS Store

Für rund 60 Euro könnt ihr euch zur Zeit also 15 Monate lang alle Vorteile des Extra-Dienstes wie kostenlose Spiele, Online-Multiplayer und mehr sichern. Im April steht zum Beispiel der Headliner Mad Max allen PS Plus-Mitgliedern als Gratis-Spiel zum Download bereit. Alle PS Plus Gratis-Spiele für April 2018 findet ihr hier.

Durch den Kauf wird das automatische Aufladen nach Abo-Ende aktiviert. Wer seine Mitgliedschaft nicht automatisch verlängern möchte, kann die Funktion über [Kontoeinstellungen] > [Guthaben] > [Guthabeneinstellungen] deaktivieren.

Die Aktion läuft übrigens auch bei anderen Händlern, darunter Amazon, Saturn, Aldi und Media Markt.

Schnappt ihr zu?